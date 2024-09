La reacción de Benjamín Vicuña cuando le preguntaron sobre la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

En medio de la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán, los programas y portales de espectáculos pusieron su atención en Benjamín Vicuña, expareja de la modelo. Sin embargo, el actor optó por tomar una prudente postura sobre el asunto y en diálogo con un móvil para LAM (América) dejó en claro que no piensa opinar al respecto.

"Ayer me vinieron a preguntar lo mismo y les digo lo que ya dije. Primero, no me gusta mucho opinar. Les deseo lo mejor si están atravesando un momento que pueden tener como cualquier pareja, son momentos difíciles. Somos una familia. Doy fe de que todos queremos lo mejor. La mejor con Rober, la mejor con Carolina", comenzó Vicuña en referencia a García Moritán y Pampita.

En tanto que cuando el cronista del mencionado programa le recordó al artista su discurso en los premios Martín Fierro del año pasado, cuando le dedicó el galardón al amor y a los hijos que le dio nuestro país. "Es un montón. Lo de los Martín Fierro se habló, ya es una anécdota, fue un furcio. Más allá de lo que fuese, yo estoy en pareja, le debo respeto a mi novia. Estoy súper bien, así que me parece que es un montón todo", remarcó Benjamín Vicuña en distancia sobre los rumores que vuelven a vincularlo con Pampita en medio de la tensión Roberto García Moritán.

Benjamín Vicuña, reticente a hablar sobre Pampita y Roberto García Moritán

El cronista no se dio por vencido e insistió en el "matcheo" entre el entrevistado y la modelo, y entonces Vicuña redobló: "Uno no se puede hacer cargo y eso no es real. Es Twitter, las redes sociales, incluso tu programa, el teatro... Muchas cosas no son reales. La vida real pasa por otro lugar".

Recordemos que tras el rencor que atravesaron hace años en su separación, Pampita y Benjamín Vicuña lograron reconstruir una relación de respeto por el bien de los hijos que tienen en común, y el actor chileno tiene también buen vínculo con Roberto García Moritán, el marido de la modelo.