Una amiga íntima de Pampita contó todo sobre la crisis que tiene la modelo con Roberto García Moritán: "La realidad es que..."

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain parece que están afrontando una nueva crisis. En los últimos días, Daniel Gómez Rinaldi fue el encargo de hablar sobre el tema y de conversó directamente con el marido de la modelo, este negó todo, aunque parece que los rumores se van convirtiendo en realidad.

Hay mucho hermetismo y en LAM hablaron sobre el tema que tiene toda la atención de los portales y programas de espectáculos. Lo cierto es que Ángel De Brito expresó que "Susana Roccasalvo me confirmó que estuvo cuatro días durmiendo (Moritán) en el hotel Casa Lucía y que ya la crisis venía de antes según Roccasalvo".

Angi Balbiani, amiga íntima de Pampita habló en una entrevista con el programa de América y brindó detalles de lo sucedido: "Escuché las noticias y escuché también que él respondió que no era cierto. Me encantaría decirte que tengo la posta, no la tengo y no la sé", comenzó.

Angi Balbiani rompió el silencio y contó la verdad sobre la crisis de Pampita y García Moritán

Luego agregó: "Todo lo que te diga van a decir que es mentira, no hablé con ella al respecto. Mañana la veo... Pero si me haces mañana esta nota, también te voy a decir que no te voy a contestar porque es mi amiga". Sin embargo, el cronista siguió insistiendo con el tema del momento.

"También garpan que no estén bien, es más divertido ir por el costado. La realidad es que no tengo conciencia del tema y tampoco te ayudaría mucho porque trato de cuidar mis vínculos", esto último lo expresó respecto a que no diría nada si supiera algo sobe una crisis en la pareja.

"La verdad no sé que pasó, ahora ya me empezó a generar intriga a mí. No tengo ni idea, claramente algo más raro de lo habitual está sucediendo pero no te puedo decir pasó esto o pasó lo otro, solamente porque no lo sé y si lo supiera tampoco te lo podría decir", finalizó.