Marcelo Polino prendió fuego a la ficción nacional: "Hay que hacer un mea culpa, se ha hecho mucha basura"

Marcelo Polino es uno de los periodistas de espectáculo de larga trayectoria en los medios de comunicación. También participará como uno de los miembros del jurado del Cantando 2024 y en la previa del inicio del programa fue consultado en Socios del Espectáculo sobre la ficción nacional.

Desde que aparecieron las plataformas de streaming, muchas de las producciones de nuestro país decidieron apostar por crear contenido allí y dejaron de alguna manera "de lado" la tele. En los últimos tiempos está más que claro que las novelas de producción nacional dejaron de estar presentes y se fueron perdiendo.

Es por eso que en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron a buscar diferentes figuras del ámbito de la tele para preguntarles. Uno de ellos fue Marcelo Polino quien tuvo una fuerte crítica que no pasó desapercibida para nada, pero esta opinión no es de extrañar por parte del periodista, ya que no tiene pelos en la lengua al hablar de ciertos temas.

La fuerte declaración de Marcelo Polino sobre la ficción nacional

"La televisión no excede a las crisis del país. Es lógico que se recorte y que no haya presupuesto. Es una industria que está quebrada", confesó Polino. Pero eso no fue todo y decidió ir por más en su declaración expresando que desde el sector tienen que hacer un mea culpa al respecto.

"También hay que hacer un mea culpa... Se ha hecho mucha basura acá. Acá hay problemas de autores, problemas de puestas (en escena). La gente va a la plataforma y ve cosas maravillosas. Las ficciones que estuvieron en la televisión abierta dejaron mucho que desear, no las miró nadie", cerró.