Alfredo Casero, filoso contra Nancy Dupláa: "Deberían ir a las villas a actuar gratis"

La interna en el mundo artístico argentino escaló un nuevo nivel con el cruce de declaraciones entre Alfredo Casero y Nancy Dupláa. El humorista salió al cruce de las preocupaciones expresadas por su colega sobre la situación económica de los actores, generando un intenso debate en las redes sociales.

Alfredo Casero, durísimo contra Nancy Dupláa

En una entrevista con Socios del Espectáculo, Casero cuestionó duramente la postura de Dupláa, sugiriendo que si los actores tienen problemas económicos deberían considerar trabajar de forma gratuita "Yo creo que tendrían que ir a las villas a actuar gratis, si ellos tienen bronca contra la gente que hace dinero para pagarle a ellos", afirmó el humorista, generando polémica.

Casero argumentó que los actores trabajan para un público que paga por su trabajo y que no entiende por qué algunos de sus colegas se quejan de la situación actual. Además, recordó viejos conflictos con la Asociación Argentina de Actores, asegurando haber sido víctima de una campaña de difamación que lo perjudicó profesionalmente durante varios años.

Alfredo Casero apuntó contra Nancy Dupláa y desató la polémica.

“Claro que está muy castigado, no existe más la televisión, en el teatro trabajan ellos... Nancy Dupláa dice que hay castigados, claro a mí me han castigado más de 12/15 años. He ido a hacer un casting a España y me mostraron una nota de la Asociación Argentina de Actores diciendo que yo era un nazi porque había negado los 30 mil desaparecidos, no sé, una porquería que salió”, sostuvo el humorista.

Por su parte, Dupláa había expresado públicamente su preocupación por la falta de trabajo y la precarización laboral en el sector, generando un amplio consenso entre sus colegas.

“Durante los 15 años que yo estuve totalmente cancelado, a ellos les fue bárbaro. Yo voy por todo el país haciendo obras de teatro, que cuando iba, la militancia política me hacía lo imposible en un pueblito de la con... de la lora. Porque para pegarme a mí había que ensalzar lo que debías hacer y lo que no y eso tiene otro nombre, eso es persecución también”, cerró.