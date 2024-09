Ángel de Brito, terminante con la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

El escándalo sigue escalando y parece no tener fin. Cinco años después de iniciar su romance, los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán no dejan de circular, y Ángel de Brito sumó más leña al fuego al referirse a la reacción de la modelo sobre el tema.

Ángel de Brito brindó nuevos datos sobre los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán

El periodista expresó su sorpresa en su programa Los Ángeles de la Mañana (LAM). “Lo único que me llama la atención es que Pampita no haya salido a desmentir esto”, afirmó con seguridad. Para muchos, su silencio fue sorprendente, sobre todo porque Pampita suele aclarar rápidamente este tipo de especulaciones.

Curioso por conocer la verdad, De Brito intentó contactar a Pampita directamente. “Le escribí: ‘Caro, ¿viste todo lo que se está diciendo?’ Y ella no respondió, absolutamente nada”, contó el conductor. No solo Pampita guardó silencio, sino también su esposo; el político Roberto García Moritán, tampoco respondió a los mensajes. “Pampita siempre está con su celular, no es que se olvidó... Esto es muy raro. Creo que no contesta porque no quiere mentir”, sugirió De Brito.

¿Crisis de pareja? Los rumores sobre la relación de Pampita y Roberto García Moritán no cesan.

A pesar de esta falta de respuesta, Pampita no se mantuvo completamente callada. En un evento, cuando una periodista de Implacables le preguntó directamente sobre los rumores, su respuesta fue firme: “Estoy muy feliz con mi presente, en todos los aspectos: pareja, familia y trabajo”.

Algunos días atrás, el periodista Daniel Gómez Rinaldi aseguró que Roberto García Moritán había pasado varias noches en un hotel. Según la información, el político se alojó durante cuatro días en un hotel en el barrio de Recoleta, alejado de su hogar, lo que reavivó las sospechas de una separación.

Aunque en la gala de los Premios Martín Fierro 2024 la pareja se mostró unida y cariñosa, los rumores sobre la crisis no cesaron. Por ahora, el público sigue a la espera de que Pampita o Moritán aclaren definitivamente la situación.