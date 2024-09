Alfredo Casero desató revuelo señalando dónde tendría que ir a actuar Nancy Dupláa

Hace algunos días, Nancy Dupláa reflexionó sobre la difícil situación que atraviesan los actores en medio de la crisis que transita el país y la falta de producción de ficciones en la televisión abierta. Y ahora, Alfredo Casero salió a cruzar a su colega con un filoso argumento.

Puntualmente, Dupláa había sostenido: "Es un año muy difícil en todo sentido... La ficción no está más, si no viene una plataforma con un proyecto específico no hay mucho trabajo. Nuestro colectivo es uno de los más desocupados en este momento. El teatro es un lugar de resistencia hoy en día".

Mientras que en un móvil para Socios del Espectáculo (El Trece), Casero retrucó: "Bueno pero Nancy Dupláa tiene una concepción popular, como tienen muchos actores. Yo creo que tendrían que ir a las villas a actuar gratis, si ellos tienen bronca contra la gente que hace dinero para pagarle a ellos, al teatro, 50 lucas una entrada...".

Luego Alfredo Casero fue por más en su postura sobre los dichos de Nancy Dupláa y sostuvo: "Vamos a ser claros, los actores trabajamos para la gente que tiene plata, yo no hago una obra de teatro si no me van a pagar la entrada. Ahora si está muy castigado, vos que tenés una tradición de trabajar en pos de y te sale de adentro, dale al pueblo lo que tenés, gratis... Vos no podés decir 'está muy castigado'".

Siguiendo con su análisis del cuadro de situación, Casero arremetió: "Claro que está muy castigado, no existe más la televisión, en el teatro trabajan ellos... Nancy Dupláa dice que hay castigados, claro a mí me han castigado más de 12/15 años. He ido a hacer un casting a España y me mostraron una nota de la Asociación Argentina de Actores diciendo que yo era un nazi porque había negado los 30 mil desaparecidos, no sé, una porquería que salió. Yo iba a ir a hacer una cosa que era muy importante para mí, y la mina me dice '¿y esto qué es?', y me dice 'pibe, acá son todos comunistas, acá vos no podés'".

En tanto que sobre las declaraciones políticas de referentes como Nancy Dupláa y Pablo Echarri, Nazareno Casero sentenció: "Claro que están castigados, si se meten en política para sobrevivir es porque tu arte es así (haciendo gesto de plano), no vas a comer sushi... Si querés, trabajá de payaso, como hacemos los cómicos cuando nos volvemos viejos. A lo mejor a Nancy no le pagan lo que ella espera, yo creo que debería dedicarse a la cosa social, si son del pueblo".

Nancy Dupláa empatizó con sus compañeros que están sin trabajo. Foto: Captura TV.

Por último, Casero remató sobre su situación laboral durante la era kirchnerista: "Durante los 15 años que yo estuve totalmente cancelado, a ellos les fue bárbaro. Yo voy por todo el país haciendo obras de teatro, que cuando iba, la militancia política me hacía lo imposible en un pueblito de la con* de la lora".