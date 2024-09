Nati Jota contó qué le molesta que le digan al compartir fotos de sus recientes vacaciones

Nati Jota es una de las figuras más importantes del incipiente mundo del streaming actual, que viene creciendo a pasos agigantados. Su trabajo en OLGA se destaca constantemente y con el Cris Morena Day demostró que tiene pasta para los grandes eventos.

Pero además, es una mujer que suele despertar varios comentarios en redes sociales por su belleza, que además viene acompañada de una personalidad bastante extrovertida, que suele utilizar con mucha picardía en los programas.

Otra de las fotos en las que se la ve de vacaciones con amigas. /Foto: Instagram @natijota

Sin embargo, el día de hoy realizó una publicación en su cuenta personal de X, @natijota, donde dijo que no le gusta que le digan "hermosa", algo que se pudo ver bastante en sus últimas publicaciones de Instagram, donde se mostraba disfrutando de vacaciones en el mar europeo.

"Me jode q me digan sos hermosa. No soy hermosa, soy normal. Tengo otros atributos, pero no hermosa. Igual todo bien, gracias. Capaz tengo días más linda, pero HERMOSA no soy" enfatizó la conductora, en un posteo que rápidamente, y como suele suceder con lo que diga ella, tuvo repercusiones de todo tipo, desde gente que la apoyó hasta gente que redobló la apuesta.

La publicación de Nati Jota en su cuenta de X

Nati Jota comenzó su carrera como parte de distintos programas de ESPN, destacando por su perfil extrovertido y un sentido del humor muy relajado. Con la llegada de los canales de streaming, encontró su lugar para explotar sus virtudes. Pero también, desde un comienzo, despertó tanto fanáticos como "haters", aunque ahora parece que su molestia viene incluso de parte de aquellos que intentan decir algo lindo sobre su belleza.