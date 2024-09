Àngel de Brito pega el portazo y se va de América: a qué señal se va a ir en 2025

Ángel de Brito es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina y viene desde hace algunos años con su éxito LAM, que se emite en América TV y que cuenta con un grupo de "angelitas" en la que se encuentran por ejemplo Fernanda Iglesias y la picante, Yanina Latorre. En las últimas horas el periodista de espectáculos, Nacho Rodríguez dio una bomba que cambia todo en la pantalla de América.

Días atrás y en la ceremonia de los Martín Fierro, le preguntaron al propio Ángel si le gustaría estar en Telefe el año próximo. Fue Lucila La Tora Villar (ex Gran Hermano) que le consultó al conductor que "El otro día salió en una nota en la que decías que si no te dejaban hablar de Gran Hermano te ibas de América. ¿Tenés ganas de irte?".

En ese momento, él respondió sin ningún tipo de problema: "Si no me dejan hablar, sí", sostuvo de manera seria y firme. Luego de esto, le preguntó si tenía ganas de irse a una señal como Telefe pero De Brito no quiso dar ninguna información al respecto sobre lo que le depara en el futuro y solo soltó un "Bueno, charlemos en privado".

La confirmación de la posible llegada de Ángel de Brito a El Trece. Foto: Captura de pantalla

En las últimas horas, el periodista de espectáculos Nacho Rodríguez, lanzó una bomba que dejó sin palabras a muchos de los usuarios y de los seguidores de Ángel de Brito. Es que a través de su cuenta de X (Ex Twitter) soltó que "Primicia: ¡La productora Mandarina se va de América TV y distribuye sus productos en eltrece y El Nueve en el 2025!".

Luego de esto realizó una especie de enigmático y expresó "LAM a la tarde de El Trece: ¿Está confirmado?". Por el momento el conductor del ciclo que se desarrolla en América salió a romper el silencio y todo queda en rumores hasta que este la confirmación oficial.