Yuyito González fue contra Jorge Rial tras sus comentarios sobre la Quinta de Olivos: "¡Él será...!"

Desde que Javier Milei y Yuyito González oficializaron su relación, las críticas han estado presentes. Uno de los periodistas que fue lapidario sobre el romance del presidente y la conductora de Empezar el Día fue Jorge Rial, quien a fines de agosto criticó al mandatario en su programa de radio de El Observador.

"Le gusta la guita más que respirar. Le gusta la guita más que Yuyito...", expresó el comunicador. Luego, apuntó contra la actriz, diciendo que "era la jubilada a la que mejor que le iba".

En LAM, el periodista lanzó una polémica frase sobre la conductora de "Empezar el Día".

En aquel entonces, en Los Ángeles de la Mañana (LAM) le consultaron sobre el comentario que hizo de la exvedette y explicó: "Fue un chiste lo de jubilada, como yo, ¡si tiene mi edad ella! ¡Somos jubilados ya!. No dije que era la jubilada que más cobra, ¡sino a la que mejor le va! ¡Pero es un chiste, yo la quiero a Yuyito!".

Sin embargo, las cosas se pusieron más picantes cuando Jorge Rial comentó que la conductora tiene una ventaja, que ya puede entrar a la Quinta de Olivos "porque está registrada desde los noventa".

Este miércoles en LAM, la actriz habló sobre el comentario de Rial. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Y aunque ya pasaron dos semanas de aquellos dichos del conductor de Argenzuela, este miércoles en una nota para LAM, Yuyito González le respondió a Rial. Todo comenzó cuando el cronista le recordó los comentarios del periodista a la exvedette, y ella no los pasó por alto.

"¡Yo no conozco la casa de gobierno! ¡Él será el que la conoce, yo no! Si me quieren chicanear ¡Y bueno! Yo no tengo nada contra Jorge Rial, nunca en la vida tuve nada contra él ni contra nadie, y no lo voy a tener", contestó la actriz.

Por otro lado, cuando le preguntaron a Yuyito si le preocupaba que todo lo mediático afectara su relación, ella dijo: "No, para nada. Todo lo que pasa alrededor la fortalece, porque genera entre nosotros un nivel de conversación tan profundo, tan inteligente, tan importante, que termina beneficiándonos. Pero bueno, en el medio hay un ruido, una molestia con ustedes que la quisiera evitar, porque no me gusta quedar como algo que no soy".