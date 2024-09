Escándalo: ex de Nito Artaza lo expuso en redes: "Me cansé de tu psicopateo"

Nito Artaza y Cecilia Oviedo mantuvieron una relación durante varios años, pero la misma finalizó hace 17 años. Si bien ha pasado mucho tiempo lo cierto es que la exvedette salió al cruce e hizo una contundente denuncia y descargo a través de sus redes sociale.s

"Hola @NitoArtaza. Si queres volver a hablar conmigo me vas a hablar con respeto. Harta me tenes. Me banque diez mil cosas por nuestro hijo desde el divorcio. Pero me cansé. Me cansé. Viste cuando te cansas de algo???’bueno. Me cansé", comienza la serie de posteos en Twitter.

"No voy a tolerar nunca más una falta de respeto de nadie. He sido una persona respetuosa siempre. SIEMPRE. Jamás luego de un divorcio escandaloso hablé mal de nadie. Jamás. En años Pero hay cosas que me tienen harta. HARTA", agregó Cecilia Oviedo en sus redes sociales.

Cecilia Oviedo habló en redes sociales y fue contundente contra Nito Artaza.

"Cuando me enteré por televisión que mi marido de entonces me era infiel, mi psicóloga de ese momento me prestó este libro "El acoso moral, el maltrato psicológico en la vida cotidiana", de Maria France Hirigoyen", escribió adjuntando la tapa del libro que leyó.

El posteo en redes de Cecilia Oviedo contra Nito Artaza.

"HARTA ME TENES @NitoArtaza. De tus mentiras, de tus infidelidades cuando estuvimos casados. De tu psicopateo hacia mi persona, que no era demasiado linda, que tenía celulitis, que era una inútil, que era fea, he recibido demasiado maltrato de tu parte Harta. Me cansé", disparó contundente antes de finalizar asegurando que "todo lo que postee está avalado por mi abogada".