Disney+ anunció cuándo estrenará la temporada 2 de una exitosa serie

La esperada nueva temporada de la serie de FX The Old Man, estrenará con sus primeros dos episodios el 13 de septiembre, exclusivamente en Disney+ en Latinoamérica. Luego, un nuevo episodio cada semana.

En la segunda temporada compuesta por 8 episodios, el exagente de la CIA Dan Chase (Jeff Bridges) y el exdirector asistente del FBI Harold Harper (John Lithgow) emprenden su misión más importante hasta la fecha: recuperar a Emily Chase (Alia Shawkat) luego de que es secuestrada por Faraz Hamzad (Navid Negahban), un poderoso líder tribal afgano. Como los tres hombres aseguran que Emily es hija suya, la joven sufre una crisis de identidad con serias consecuencias.

Mientras Chase y Harper luchan por llegar a Emily, Hamzad se ve obligado a tomar decisiones que podrían poner en peligro a su familia y al pueblo que ha liderado fielmente toda su vida. Khadija (Jacqueline Antaramian), la hermana de Hamzad y su asesora de confianza, está preocupada por el camino que ha tomado su hermano y lo que les costará.

A medida que hay más en juego y se develan más secretos, Zoe McDonald (Amy Brenneman) toma medidas sorprendentes luego de haber sido atraída al nuevo mundo por Chase. Mientras tanto, Julian Carson (Gbenga Akinnagbe) está desilusionado con su puesto anterior y se encuentra en una encrucijada, frente a un camino que nunca se hubiera imaginado para sí mismo.

The Old Man, de FX, está basada en la novela homónima best seller de Thomas Perry. Creada y escrita para televisión por Jonathan E. Steinberg y Robert Levine, The Old Man está producida ejecutivamente por Steinberg, Dan Shotz, Warren Littlefield, Levine, Bridges, David Schiff, Craig Silverstein y Jon Watts. La serie es una producción de 20th Television en asociación con The Littlefield Company.