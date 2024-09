El exparticipante de Gran Hermano que no pudo entrar a los Premios Martín Fierro y terminó cenando choripán en la calle

Entre los cientos de invitados que asistieron a la gala de los Premios Martín Fierro, un exintegrante de la más reciente edición de Gran Hermano (Telefe) se llevó una decepción al llegar al evento y encontrar que no había lugar para él.

Estamos hablando de Martín "El Chino" Ku, quien en diálogo con un móvil para LAM (América), explicó algo desconcertado: "Yo había entendido que estaba invitado, después no me aclararon nada, y hoy me enteré que no estoy invitado a la ceremonia. Me invitaron a la previa, no a la ceremonia".

Acto seguido, con el bajo perfil que lo caracteriza, el ex Gran Hermano expresó sobre la imposibilidad de ingresar a los Premios Martín Fierro: "Igual no pasa nada. Realmente staba muy ilusionado, pero entiendo que las cosas se dan porque se dan, ya está".

La decepción de Martín Ku en los Premios Martín Fierro

Según trascendió, los exparticipantes de Gran Hermano que lograron su lugar en una mesa en el Hotel Hilton de Buenos Aires, fueron elegidos por sorteo. Sin embargo, al enterarse del percance, el CEO de Telefe Dario Turovelzky intentó que el joven sea parte de la ceremonia de los Premios Martín Fierro, pero poco después el propio Martín Ku confirmó desde las redes sociales que no pudieron dar con un espacio para él.

De esta manera, el ex Gran Hermano pasó del glamour de la alfombra azul, a optar por ir con el traje que llevaba puesto a cenar un choripán en plena calle.

El posteo que compartió Martín Ku tras su decepción en los Premios Martín Fierro. Foto: Instagram @martinku98.

"Ilusiones que quedaron por vivir junto a mis compañeros en esa mesa. Un sueño frustrado. Agradezco la invitación a la previa. Lo que toca, toca, y hoy me tocó cenar un chori en La Costanera", concluyó "El Chino" tras su descontento por no poder entrar a los Premios Martín Fierro.