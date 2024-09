La sorprendente confesión de Furia sobre lo que hace cuando va a una fiesta

Si bien no logró su objetivo de ganar Gran Hermano, Furia Scaglione logró mantenerse en el centro de la escena. Ahora, desde el canal de Youtube de Carajo, en el streaming de Alexander Caniggia, sorprendió al revelar qué hace cuando va a los boliches.



“El que parece que lo da todo es el más careta. Sí, boludo. Caretona mal”, comentó Furia inicialmente. “¿Vos sos careta cuando vas al boliche?”, le preguntó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.



“Sí, soy re careta. Cada vez que salgo me ofrecen algo, pero les digo que no tomo, que no esto, que no aquello”, contó Juliana, sorprendiendo a todos, ya que agregó que la gente suele pensar que ella es todo lo contrario en la noche.



“Ahi es cuando me dicen: ‘Ah, bueno, ¿al final era mentira que eras una drogona de mierda?’. Y sí, boludo, más vale que era mentira. Seguí comiendo mierda”, añadió Furia Scaglione sobre la mirada que los demás tienen de ella.



“Deben pensar de vos que te la das en la pera mal”, acotó Alexander Caniggia. Allí, Melina de Piano coincidió con Furia y explicó que muchas veces le pasa que no entienden cómo llega a las 7 de la mañana con energía. “Y no sé, tomo agua”, dijo la panelista.

Furia sorprendió con una confesión.



Ante esto, Furia Scaglione reflexionó sobre la imagen que la gente puede llegar a tener de ella por su aspecto, en referencia a sus tatuajes, a su personalidad avasallante. Sin embargo, no pareció tan molesta, sino que más bien entendió.



“Hay un estigma, tipo la mujer tatuada es una trola, es falopera, esto y lo otro, y nada que ver”, comentó Furia Scaglione, dejando en claro que no todo lo es lo que parece y que mucha gente tiene un concepto equivocado sobre ella.