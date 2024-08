La decisión que tomaría El Nueve sobre Tamara Pettinato tras el escándalo con Alberto Fernández

La divulgación de un video íntimo en el que Tamara Pettinato aparece con Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada hablando en tono confidente y tomando cerveza, sumó a última hora de este jueves conmoción a la denuncia de la exprimera dama Fabiola Yañez contra el expresidente por violencia de género, y las espeluznantes fotos que también aparecieron sobre la noche de este jueves que dejan en evidencia tal acusación. En medio de la controversia, El Nueve habría tomado una decisión sobre la panelista de Bendita, que en las dos últimas emisiones no ha sido parte del ciclo.

Mientras tanto, el programa que Tamara Pettinato tiene en Blender fue levantado abruptamente cuando el canal de streaming decidió este jueves a las 23 no sólo no emitir el ciclo, sino cortar la transmisión y no poner nada en su lugar. En tanto que desde Bendita, el clásico envío que lidera Beto Casella del que la actriz es parte como panelista, el conductor no esquivó el tema y compartió en vivo su categórica opinión.

"A mí me pasan dos cosas. Por un lado, la responsabilidad de un tipo que está presidiendo el país y está en la boludez, de la cual Tamara, en este momento, forma parte. Yo lo miro como tipo, que si a mí me muestran este video de un amigo le digo 'qué boludo que sos con una mina', separando lo que es la responsabilidad institucional, en el marco de todo lo que está pasando", dijo en primer lugar Beto Casella sobre el escándalo que vincula a Alberto Fernández con Tamara Pettinato.

Luego, específicamente sobre su panelista, el conductor de Bendita remarcó: "Ella nunca contó en un corte acá ni tampoco en una cena, habremos ido a cenar dos veces, 'lo tengo a Alberto persiguiéndome como perro en celo'. Ahora va a tener que bancarse que le digan de todo, Tamara".

Beto Casella habló sobre el escándalo de Alberto Fernández y Tamara Pettinato. Foto: Captura de video El Nueve.

En tanto que en medio del sacudón, El Nueve habría tomado una decisión sobre Pettinato tras las escandalosas imágenes con Fernández. Según trascendió, estarían acordando con la actriz para que ella haga su descargo en vivo en Bendita, dado que más allá de que el tema es institucionalmente delicado, para los medios de comunicación supone un material de alto valor en materia de rating.

También circula la versión de que El Nueve estaría pactando con Tamara Pettinato que tras su explicación sobre el video que la vincula con Alberto Fernández, la panelsita haga un paso al costado al menos por un tiempo, ya que su presencia en Bendita supondría un nivel de rechazo al ciclo, por el repudio que está sumando el expresidente debido a todos los episodios que están saliendo a la luz.

Además, momento íntimo entre Pettinato y Fernández, que fue plasmado en video por el propio expresidente, habría tenido lugar durante las restricciones impuestas por la pandemia, por lo cual no sólo el exmandatario ha quedado en la mira de la opinión pública, sino que la artista también está siendo señalada en las redes sociales de falta de empatía con lo que atravesó en aquel momento la mayor parte de la población.