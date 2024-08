Coti Romero reconoció que actualmente está "desempleada" y explicó por qué

Sin nuevos realities a la vista y a más de un mes del final de Gran Hermano, Coti Romero quedó “desempleada”. Al menos, momentáneamente, por un problema que la correntina contó a quienes la siguen en su canal de difusión de Instagram, sus más cercanos fans.

Es que, al margen de las campañas y participaciones en programas de stream que Coti Romero realiza, lo cierto es que su principal fuente de ingreso está relacionado directamente con su actividad en las redes sociales.

Buen momento en el amor con Nacho Castañes, mal momento en los negocios para Coti Romero. Instagram Coti.

Cada publicación, historia, reel y mención que haga la ex Gran Hermano que tiene 2,7 millones de seguidores vale su considerable suma de dinero. Salvo en estos días, porque Constanza contó que Instagram le está poniendo palos en la rueda a la hora de hacer negocios.

Sin motivo aparente, de un día para el otro la rubia vio mermadas sus posibilidades de promocionar productos y servicios a los usuarios que la siguen. Con emojis de llanto, así contó su drama la novia de Nacho Castañares: “Estoy baneada acá en Instagram”.

Coti explicó su drama laboral en su canal de difusión de Instagram.

“Me bajan los seguidores y no le aparece mi cuenta a nadie”, explicó la “Cuchillera”, angustiada, que días atrás superaba los 3 millones de seguidores en IG. A pesar del molesto percance que repercute directamente en su bolsillo, Coti se mostró confiada, a la espera de una buena noticia: “Pero bueno, ya se solucionará seguramente. Ojalá”.

Cabe recordar que en enero de 2023, cuando quedó eliminada de Gran Hermano 2022, Constanza Romero generó un pequeño revuelo por el carísimo tarifario que alguien filtró que cobraba por sus posteos.

Las polémicas por el tarifario filtrado de Coti Romero

"Cuando me dieron mi celular y vi que tenía más de un millón de seguidores en Instagram y la cuenta verificada no lo podía creer", reveló Coti en su momento en una entrevista con Biri Biri, por República Z. La rubia recién empezaba a monetizar seriamente su contenido, con la fama y visibilidad que le dejó su paso por el reality de Telefe.

A Coti la llegaron a cuestionar por ser “cara”, pero ella se defendía de esta manera: "Soy influencer desde hace mucho, no desde que salí. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes, aunque yo siempre trabajé con marcas de todo el país”. Coti es una de las ex hermanitas que mejor monetizó su fama en Instagram como influencer.

“Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar", argumentaba más de un año y medio atrás, cuando se supo que cobraba 50 mil pesos por cada historia de Instagram más el producto que manden, y 200 mil cada foto o reel en su feed, más los productos, una ganga al día de hoy que en su momento era un dineral.

"La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Esto es un trabajo, lo ven de afuera y piensan que es re fácil, y no es re fácil. O que es solo una fotito que te sacás y no es así. Hay todo un trabajo detrás", señalaba la rubia, que hoy afronta uno de sus peores momentos en su oficio de influencer.