Confusión por la determinación de Tamara Pettinato tras la filtración del video íntimo con Alberto Fernández

Horas después de que se diera a conocer un video íntimo en el que se puede ver a Alberto Fernández junto a Tamara Pettinato en un confidente ida y vuelta en el despacho presidencial de la Casa Rosada, surgieron versiones cruzadas sobre la determinación que tomó la actriz al salir a la luz las imágenes en cuestión.

Por un lado, desde Bendita (El Nueve), Beto Casella señaló en un primer momento sobre su panelista Tamara Pettinato y el video con Alberto Fernández: "Estamos viendo si viene Tamara porque apareció en un video, no sé cuánto hace porque yo no hablé con ella. Se sabía que había estado, ahora apareció un videito de no sé qué. No viene todos los días, no iba a venir hoy, pero le están diciendo si puede venir a contar algo. Como está acá cerca, tal vez en un ratito viene. El video se cuenta por sí solo, pero ella puede contar el contexto, la fecha, qué tipo de relación tenía. Porque además seguro que los moviles la van a volver loca, la van a buscar. No es que queremos tener ninguna exclusividad, pero ya que la tenemos acá un par de noches a la semana, si quiere contar algo de lo que pasaba con el expresidente, bienvenida".

En contraposición a la versión de Beto Casella sobre la ausencia de la actriz a Bendita en medio del escándalo con Alberto Fernández, el periodista Nacho Rodríguez aseguró en X: "Tamara Pettinato está encerrada en el camarín de Canal Nueve porque hoy le tocaba estar en el panel de Bendita después de que se filtre el video".

La versión que contradice la explicación de Beto Casello sobre la ausencia de Tamara Pettinato a Bendita. Foto: X @NachoRodriOk.

De esta manera, según el mencionado especialista en espectáculos, Tamara Pettinato habría asistido a Bendita, pero habría decidido a último momento no salir al aire.

De hecho, poco después, también al aire en Bendita, Beto Casella reconoció: "Está Tamara en el canal, la verdad que yo no la puedo obligar a que venga, decide ella si tiene ganas de hablar porque debe ser un momento de angustia, me están contando los chicos que está abrumada".

Luego, Casella aseguró que dado que el video de Pettinato con Fernández fue divulgado minutos antes del comienzo de la emisión de Bendita, no tenían previsto el material dentro de la rutina, pero compartieron las imágenes en cuestión apenas tuvieron conocimiento de las mismas.

"Hay entender que está abrumadísima y conmocionada en este momento, pero en algún momento va a tener que explicar. Es una figura pública y es el expresidente, cuestionadísimo por estas horas. Si no quiere venir, que no venga y hablará con los móviles, supongo que habrá móviles en la puerta", completó Beto Casella sobre el escándalo por el video de Alberto Fernández con Tamara Pettinato.

Otra información que sumó confusión a este cuadro, fue que según afirman en algunas cuentas de redes sociales especializadas en espectáculos, Pettinato habría asistido a El Nueve a la emisión de Bendita, y que a último momento tras enterarse de la viralización del video con Fernández, habría decidido no salir al aire, situación que entraría en contradicción con la afirmación de Casella de que en un principio la panelista no estaba en el canal.