Así intentaron convencer a Tamara Pettinato en vivo para que hable sobre su video con Alberto Fernández

La divulgación de un video de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en una situación íntima en pleno despacho presidencial en la Casa Rosada, recorrió este jueves a la noche todos los medios del país. Y de manera prácticamente simultánea, en Bendita (El Nueve) intentaron convencer a la actriz de que haga su descargo, ya que ella se desempeña en ese programa como panelista.

Luego de compartir las polémicas imágenes en cuestión, Beto Casella expresó sobre la situación de Tamara Pettinato, quien en ese momento se encontraba en los camarines del canal: "Hay entender que está abrumadísima y conmocionada en este momento, pero en algún momento va a tener que explicar. Es una figura pública y es el expresidente, cuestionadísimo por estas horas. Si no quiere venir, que no venga y hablará con los móviles, supongo que habrá móviles en la puerta".

Acto seguido, Beto Casella siguió explicitando su avidez porque Tamara Pettinato ofrezca una explicación ante cámaras en ese mismo momento, ya que el escándalo por el video con Alberto Fernández estaba al rojo vivo en todos los medios.

Conocedor de los tiempos mediáticos, Casella optó por no seguir adelante con la rutina prevista para este jueves en Bendita, y mantuvo la expectativa sobre una posible aparición de Pettinato en el estudio, cosa que finalmente no sucedió.

Más allá del nivel de adrenalina por la idea de que Tamara Pettinato hable sobre el video con Alberto Fernández, el conductor de Bendita remarcó: "Que haga lo que quiera, a mí no me va a ofender si no dice nada acá y habla en los móviles, o habla en otro programa. Yo no me enojo, que haga lo que le parezca".

Sin embargo, un par de minutos después Beto Casella siguió capitalizando el tema e insistió: "Yo creo que Tamara, ya sea acá, en la puerta, o en algún programa, o con alguna periodista amiga, tiene que explicarlo".

Y luego el líder de Bendita sumó que si bien no era su idea hacer un show de suspenso sobre un posible descargo de Tamara Pettinato, reconoció: "Si Tamara se va, ¿hay móviles en la puerta?, ¿no tendría que enviar un móvil canal 9 y poner el micrófono".

Rápido de reflejos, Casella siguió con el escándalo de Fernández y Pettinato hasta el final de la emisión, sin renunciar al tono humorístico que habitualmente tiene Bendita. aunque conservando hasta último momento la posibilidad del tan esperado descargo.

En medio de los nervios, Beto Casella no pudo evitar la tentación de risa, y aclaró que es de esas personas que se ríen en los velorios por la tensión. Para amenizar el suspenso, el panelista Horacio Pagani fue a buscar a Tamara Pettinato al camarín, y terminó mojándose por la lluvia al salir del canal en búsqueda de la actriz, que optó finalmente por retirarse del lugar.