Pancho Dotto presentó a su pareja de 25 años y contó cómo se conocieron

El histórico representante de modelos Pancho Dotto parece haber encontrado nuevamente el amor, a sus 68 años, en una joven de 25 proveniente de Entre Ríos, llamada Karen Ramirez.

Ante los rumores que comenzó a mencionar Rodrigo Lussich, desde el programa que conducen abordaron a la pareja a la salida de un local, desde dónde amablemente respondieron algunas preguntas y contaron cómo se conocieron.

La joven Karen Ramirez / Instagram: @r.karen.ramirez

El empresario y la joven estudiante se vieron por primera vez en Entre Ríos, adonde Pancho se mudó hace ya varios años. Ella, en cambio, es oriunda de la provincia mesopotámica. Según respondieron a la notera, la intrépida estudiante de odontología se acercó al encumbrado representante y le comentó: "linda noche", lo que llevó paso a paso a este momento.

Si bien están juntos y se han mostrado en diversos momentos a través de las redes sociales, se encargaron de aclarar que todavía no son novios, y que se están "conociendo". Ante la consulta de la notera si tienen planes, apenas obtuvo como respuesta el de "volver a Entre Ríos", demostrando que o bien no tienen planos establecidos a mediano plazo, o prefieren no hacerlos públicos.

Para cerrar, contaron qué es lo que más les gusta de cada uno de ellos. Enamorados, respondieron con bastante cariño, destacando Pancho Dotto que Karen es "su simpleza y su belleza", mientras que ella destacó que él es "una persona muy inteligente". Veremos cómo sigue la historia de amor entre la reciente pareja.