El día que Viviana Canosa fue amenazada por Alberto Fernández

Lilia Lemoine, diputada por La Libertad Avanza, se sumó al repudio contra el ex presidente Alberto Fernández ante la denuncia de Fabiola Yañez por violencia física y psicológica. Lo hizo recordando el episodio en el que el mandatario escribiera un mensaje a la conductora Viviana Canosa.

En su momento, ante ciertas críticas hacia el presidente y la cuarentena que regía en medio de la pandemia, Canosa había además dicho que no le dejaban entregar alimentos en un comedor, lo que habría hecho que Alberto Fernández le escribiera "‘Hacé lo que tenés que hacer y no te metas en lo que no sabés" ya que le iba a "volver todo en contra".

Viviana Canosa fue muy crítica del gobierno anterior

Lilia recordó este hecho, incluso por encima de ciertos enfrentamientos que han tenido entre ellas, y publicó un mensaje contundente en su cuenta de X. "Viviana Canosa había denunciado esto sobre Alberto Fernández. Hoy recordé en TN" comenzaba.

"Ella me atacó, yo también, nos dimos con todo pero eso no cambia estos hechos y hoy me solidarizo. Me pregunto cuántas mujeres más pasaron x esto, tener q soportar el abuso de poder de un misógino" cerró, acompañando el posteo con una captura del momento en el que Viviana denunciaba el hecho en su programa Nada Personal.

La publicación de la diputada Lemoine

La diputada, que hace unos días utilizó también sus redes para justificar la visita a detenidos por delitos de lesa humanidad, llamándola una "visita humanitaria a gente que está, en algunos casos, ilegalmente detenida", demostró así que, más allá de las diferencias que tuvo con Viviana Canosa, entiende lo difícil que puede haber sido para ella transitar ese momento, algo aún más tangible hoy con la noticia pública de la violencia que ejercía sobre su pareja.