El contundente descargo de Verónica Lozano tras la denuncia de Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández

En medio del escándalo por la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández, este miércoles en Cortá por Lozano se tocó el tema y Verónica Lozano condenó el accionar del expresidente de Argentina. En una entrevista Juan Pablo Fioribello, abogado penalista que representó a Fernández y a Yáñez, la conductora no tuvo pelos en la lengua y opinó muy indignada sobre esta situación.

"Siempre flasheamos con que tiene que ser un monstruo, alguien que venga con un cuchillo en la mano. Claramente no es así", comenzó diciendo la psicóloga al analizar la situación y el contexto en el que Fabiola había realizado la denuncia por violencia física y hostigamiento.

Juan Pablo Fioribello en el programa de Verónica Lozano. Créditos: captura de pantalla Instagram Cortaxlozanofan.

Luego, la conductora le consultó al letrado por un dato íntimo en la vida del político: ¿Circuló una información que cuando Alberto se entera, que ella va a hacer la denuncia, habría dicho que se iba a sacar la vida. ¿Es así?". No obstante, Fioribello no respondió la pregunta: "Por un tema personal prefiero no contestar. Él estaba muy angustiado. No sé si es una forma de condicionarla".

Y en ese momento, Verónica Lozano lo interrumpió: "Por eso es importante la red de contención. Lamentablemente la línea del 144 se ha desmantelado prácticamente". Asimismo, la figura televisiva se mostró indignada por aquellos que utilizan la circunstancia para disparar de un espacio político a otro: "Ahora hay muchos rasgándose las vestiduras, aprovechando esta circunstancia políticamente. Le piden a las mujeres que salgamos a hablar, a pedir perdón".

La psicóloga fue durísima con Alberto Fernández. Créditos: captura de pantalla Youtube Telefe.

"No es nuestra responsabilidad lo que ha hecho Alberto Fernández, que a mí en lo particular me pareció un forro. Yo lo vote, y tengo que decirlo. Me pareció un pelot*** desde el día de la fiesta y el vacunatorio VIP", se sinceró la presentadora.

Por último, la psicóloga se defendió de las críticas que había recibido por apoyar a Alberto Fernández cuando inició su gestión: "La escalada esta de que él sea golpeador, no es responsabilidad mía ni de nadie. Pero también se nos pide eso a las mujeres, que el colectivo salga a decir ahora... ¿y yo qué se qué hace este hijo de la mierda?".