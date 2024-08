Eduardo Feinmann arrinconó a una diputada libertaria con un contundente reclamo: "¿No le dio asco lo que hizo?"

La reciente visita de un grupo de legistadores del oficialismo a genocidas que están presos en el penal de Ezeiza, desató el repudio nacional, y este jueves Eduardo Feinmann le hizo un contundente reclamo a la diputada Rocío Bonacci, una de las integrantes de la comitiva que ingresó al presidio para tener el polémico encuentro.

Fiel a su estilo directo, Feinmann arrinconó a Bonacci preguntándole de manera tajante en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre): "¿No le dio asco lo que hizo?”. Automáticamente, la entrevistada se excusó diciendo que no sabía que el motivo de la visita al penal de Ezeiza tenía que ver con una charla con genocidas.

“Acepté porque confío en mi compañero, accedí y lo acompañé. Llegando al penal es donde él nos dice y nos comenta que íbamos a visitar a personajes de la época de la dictadura, que nos estaban esperando ansiosamente", explicó Rocío Bonacci.

Entonces Eduardo Feinmann retrucó: "¿Y por qué no pidió bajarse de la combi?". A lo que la entrevistada reconoció: "Bárbaro, eso es lo que yo tendría que haber hecho, bajarme e irme, pero en el medio de la autopista, sola, sin conocer, sin saber qué es lo estaba pasando.... En ese momento, caigo en la idea en que me escondió información desde un principio”.

Luego Bonacci aseguró que no le quedó otra que ingresar al pabellón porque no podía separarse del grupo que estaba autorizado a recorrer las instalaciones. Por su parte, Feinmann quiso saber si Victoria Villarruel estaba al tanto de la visita a los genocidas, a lo que la diputada respondió que no "le consta a ciencia cierta".

"Estos diputados evidentemente iban a comunicarse con estos genocidas para armar una especie de proyecto. Yo les comento que no quería participar, que no quería ser parte de ningún comunicado, que no iba a sentarme con los genocidas, que no iba a intercambiar información, que no iba a dialogar, porque me repugnaba. Lo único que acaté es sentarme a un costado de la reunión, escucharlos a todos, ver lo que mis compañeros tenían para decir, y no participar", se desligó Rocío Bonacci.

Rodío Bonacci, la diputada que quedó en la mira de Eduardo Feinmann. Foto: X @RocioBonacci.

Al no aparecer la legisladora enla polémifa foto que fue publicada en todos los medios, Eduardo Feinmann le consultó a la diputada si no fue ella quien captó la imagen, a lo que contestó que fue la asesora de Guillermo Montenegro.

Por último, Feinmann sentó su categórica postura al recordarle a Bonacci: "La visita no es ilegal, no es un delito, pero ustedes fueron democráticamente elegidos en unas elecciones y fueron a abrazarse y a tomar un proyecto de ley de tipos que dieron un golpe de Estado, hicieron desaparecer gente y robaron bebés entre otras cosas. Es raro. Es horrible".