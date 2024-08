La fulminante crítica de Beto Casella a Luis Majul por su entrevista a Mauricio Macri

En los últimos días, Mauricio Macri decidió reaparecer mediáticamente, con algunas disidencias con el Gobierno de Javier Milei, aunque reafirmando su apoyo. En ese marco, una de las notas que brindó fue a Luis Majul, que terminó con una feroz crítica de Beto Casella.



Todo comenzó cuando, en LN+ se vivió un momento de altísima tensión cuando el ex Presidente le pidió al periodista que dejara de interrumpirlo, ya que se le dificultaba terminar de cerrar cada respuesta.

Beto Casella destrozó a Luis Majul por su entrevista a Mauricio Macri.



"No te pongas ansioso, sino no se puede”, le pidió Mauricio Macri a Luis Majul, pero esto pareció no ser suficiente, al punto de que el líder del PRO le dijo “¡basta!”, agregando finalmente un concreto pedido. “¡Dejame hablar!”. Allí, el conductor se enojó.



Esta situación muy incómoda tuvo su lógica repercusión y uno de los programas en los que se tocó el tema fue Bendita TV, en donde Beto Casella aprovechó para destrozar a Luis Majul por su manera de entrevistar, pero fundamentalmente por su manera de hablar.



“Macri estuvo a punto de levantarse y decir: ‘¡Ustedes están haciendo esto sabiendo!’, como Casero. Porque la voz de Majul te irrita. Te interrumpe. ¡Y lo hizo enojar a Macri! Que es tranquilo”, comentó el conductor de Bendita TV.

Asimismo, Beto Casella se animó a compararlo con otro conductor, al mismo tiempo que recordó cómo era el periodista hace varios años. “Está a dos invitados de Mauro Viale, que se le levantaba medio mundo. ¡Es infumable! No cambia más. Lo conozco de la gráfica”, sostuvo sobre Luis Majul.



“Y no pusimos al aire el día que estuvo con Sofovich, que abrieron el teléfono al público. Y lo boludeaban a Majul. No lo hicimos para que no piense que tenemos algo en contra de él”, finalizó el conductor de Bendita TV.