La declaración romántica de Nacho Castañares que dejó totalmente enamorada a Coti Romero

Hace unas semanas, Coti Romero y Nacho Castañares, que se conocieron en una de las últimas ediciones de Gran Hermano, confirmaron su romance, luego de que ambos tuvieran otras relaciones con otros ex participantes del reality.



Ahora, el joven, que fuera finalista de la competencia (cuando ganó Marcos Ginocchio), le declaró su amor a la correntina en una nota con LAM, donde luego, en el piso, ella quedó prácticamente sin palabras y completamente enamorada.



“Sí estamos de novios oficialmente y felices”, confirmó Nacho Castañares, como si hubiese sido necesaria la ratificación luego de las evidencias más que concretas que hubo en redes sociales en las últimas semanas.



Asimismo, Nacho Castañares recordó cuando se le ocurrió una hermosa manera de sorprender a Coti Romero. “Viajé de sorpresa a Corrientes y caí con la propuesta. Lo lindo fue que ella no se lo imaginaba. Con la familia me dio un poco de vergüenza y les pedí disculpas por haber ido sin avisar”, contó.



Sobre sus sentimientos, el ex novio de La Tora no anduvo con vueltas. “Yo estoy re enamorado y ella dijo que también, así que eso es lo más lindo de todo. Es la primera vez que me pasa algo así de fuerte”, expresó.

Coti Romero y Nacho Castañares.



Luego de escuchar estas palabras, Coti Romero confesó que está en su mejor momento a nivel sentimental, gracias a su relación con Nacho Castañares. “De todas las cosas que dijo, me perdí en su mirada”, atinó a decir luego de ver la nota en pantalla.



Cuando la edición de Gran Hermano en la que participaron llegó a su fin, ambos estaban en pareja con otros ex compañeros: él estaba de novio con Lucila La Tora; ella, en tanto, tuvo romance de meses con Alexis “El Conejo” Quiroga. Ahora, el amor los terminó uniendo.