NIco Occhiato confesó si tuvo un romance con Nati Jota y Graciela Alfano

Si bien hoy está muy feliz en pareja con Flor Jazmín Peña, Nico Occhiato fue vinculado en muchas ocasiones con otras mujeres famosas. Algunas de ellas fueron Nati Jota y Graciela Alfano. Ahora, el creador de Luzu aclaró todo.



En una charla con Ángel de Brito en Bondi, el conductor respondió primero sobre los comentarios que circularon en torno a él y a Nati Jota. "No, nunca tuvimos un vínculo ni tampoco estuvimos juntos. En su momento yo aclaré que era el juego del programa”, aclaró.

Nico Occhiato y Nati Jota.



Una de las polémicas que se había generado en su momento fueron los motivos por los cuales la influencer se había ido de Luzu TV. “Del Cana (Nati) no se fue enojada. Nunca se rompió un vínculo. No nos vemos con la diaria, pero nos escribimos”, explicó. “No creo que quiera volver a Luzu. Yo siempre la aprecié mucho. Es una gran profesional”, agregó Nico Occhiato.



En ese sentido, el conductor de Nadie Dice Nada fue muy elogioso con su colega, que ahora está en Olga. “Son pocas las chicas con el oficio que tiene ella y yo creo que lo que le pasó es que le dio todo al formato y sentía que ya no tenía mucho más para dar”, remarcó.



Por otra parte, Nico Occhiato también se refirió a los rumores de romance con nada menos que Graciela Alfano, que datan de la época en la que ambos compartieron trabajo. “Aprendí mucho con Graciela”, reveló inicialmente.

Nico Occhiato y Graciela Alfano.



En cuanto a los rumores de un posible touch and go entre ellos, Nico Occhiato lo negó rotundamente y explicó: “Lo que pasa es que laburar con una figura así fue una locura. Pero fue muy humilde y muy buena onda conmigo”.



Por último, aseguró entender por qué se generan ese tipo de comentarios en los medios. “Lo que sucede es que no se dicen mentiras, sino que es un folklore. Al principio me enojaban, pero ahora entiendo el juego. Lo consumo y me divierte. Entonces, cuando me toca a mí, me la banco. Pero eso es mentira. Ella es la número uno generando shows”, cerró.