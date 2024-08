El escándalo que armó Manzana al anticipar el engaño de Nico Grosman a Flor Regidor

La separación de Nico Grosman y Florencia Regidor, tras la infidelidad de él con Lucía Maidana, sigue dando de qué hablar entre los ex Gran Hermano. Ahora, Manzana armó un verdadero escándalo al recordar cuando anticipó lo que terminaría pasando.



Sucede que en la red social X, Big Apple fue quien dio la primicia de la infidelidad ocurridad en un boliche de Uruguay. “¿Están listos para recibir la noticia tan lamentable? 2000 fav y la largo”, había adelantado.

Manzana anticipó la infidelidad de Nico Grosman a Flor Regidor.



“Gente, es lamentable lo que tengo que contarles, pero Lucía se chapó a Nico en Uruguay. Antes de que ella (Flor) llegara pasó el acontecimiento. Lamentable de ambas partes. ¿Qué opinan los florico?”, contó luego Manzana, dejando en evidencia a Nico Grosman y a Lucía Maidana.



En ese contexto, Big Apple recordó un viejo tuit suyo en el que anticipaba lo que sucedería. “Creo que Luchi se lo quiere comer a Nico, sabiendo que está de novio con Flor. Opiniones, díganme si me equivoco”, decía aquel mensaje. “Al final, fuente confiable no se equivoca. Ya saben a quién seguir”, escribió, citando el tuit.



No obstante, el escándalo no es sólo cosa de los tres involucrados, sino que también le abrió la puerta a que otros ex Gran Hermano se metan a opinar, principalmente los denominados integrantes de la Vizcachera.

Joel y Catalina defendieron a Flor Regidor.



Una de las que no tardó nada en opinar fue Virginia Demo. “Estoy indignada con un hecho totalmente desafortunado, cuyos protagonistas demostraron ser dos personas que se cagan en el dolor de la gente. Lastimaron a una gran persona a la que amo. Se meten con una Vizcacha y se meten con toda la Vizcachera”, comentó la oriunda de La Plata.



También Joel Ojeda y Catalina Gorostidi levantaron la voz para defender a Florencia Regidor. “Que se le caiga la careta de una vez a esta pendeja de mierda”, escribió la médica, una de las ex participantes más picantes de la última edición.