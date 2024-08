El contundente descargo de Luis Novaresio antes los dichos de Cúneo Libarona

La jornada de comisiones en la Cámara de Diputados del día de ayer dejó mucha polémica a partir de los dichos del Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien dejó en claro la postura del gobierno sobre los géneros y sobre cómo se tratará la violencia contra las mujeres y diversidades.

Esto despertó el repudio de un gran arco de personas, que van desde periodistas a artistas. Uno de ellos fue Luis Novaresio, el conductor de La Nación+, quien repudió fuertemente los dichos del ministro.

Novaresio blanqueó su que estaba en pareja con un hombre hace no mucho tiempo, y siempre se ha mostrado atento a las dificultades de las personas homosexuales para expresar libremente su orientación y sus gustos. Por ello, era de esperarse que no dejara pasar el tema.

Mostrando una foto de su familia, Luis dijo: "Hay un montón de personas que la pasan horrible cuando cuentan su elección sexual, montones de mujeres trans que están condenadas a la más absoluta lejanía de una vida digna. No sé si sabés Mariano, el dolor" comenzó.

Luego lanzó con muchísima dureza que siente "pena" por el ministro. "Si lo hiciste para desviar la atención de la actualidad, es de una pobreza... y si lo hiciste por burro, mala lecha, me da pena" sentenció. "El mundo es diverso, la sociedad es diversa, heterogénea" sostuvo.

De esta manera, el conductor se mantuvo fiel a su postura de los últimos años sobre el tema, y no dejó pasar que Mariano Cúneo Libarona haya dicho que para el gobierno no existe más que el hombre y la mujer, tal cual nacen, y que no debería haber distinción de género cuando se habla de violencia.