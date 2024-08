Revelan qué pasará con el vínculo entre Alberto Fernández y su hijo, fruto de la relación con Fabiola

En la mesa de Juana Viale, entre otros ejes, se plantean temas que permanecen vigentes en la sociedad y de los cuales se debate entre los invitados. En este caso, con la presencia de las figuras Hugo Alconada Mon, Pablo Alarcón, Laura Novoa, Maru Duffard y Andrea Campbell, se dio el pie a debatir sobre el escandaloso caso de Alberto Fernández.

En este sentido, para introducir el escándalo de Alberto Fernández en la charla, la conductora lanzó: “En caso que Alberto quiera ver a su hijo por ser violento ¿Habría una restricción?”. A lo que Hugo Alconada Mon aclaró: “En el corto plazo tiene prohibiciones de salir del país. Actualmente, Fabiola y el chiquito se encuentran en España”.

Asimismo, sobre el caso Alberto Fernández el abogado agregó: “Habrá que ver qué pasa con este proceso penal. Y a partir de ahí debería analizarse cómo se daría en el futuro un régimen de visitas con el pequeño. Eventualmente, según las características propias de la situación específica entre ellos, se determinará si puede ser un régimen de visitas abierto o controlado, con un supervisor o un tercero presente. Hay múltiples ajustes en cada caso particular”.

En este sentido, Maru Duffard destacó: “En la actualidad puede hablar con el nene, comunicarse a través del teléfono de la madre. Esa es la manera que encontraron para que siga la conexión con su hijo. Desconozco si están hablando o no”.

Para aportar a esta polémica, Pablo Alarcón con indignación declaró: “Es cierto todo lo que están diciendo, que habría que ampliar un poco más la mirada. El tema no es ¿Qué hacemos con los hijos? En el país somos cuarenta y seis millones de personas que estamos en Argentina y dependemos de estos señores que están peleando por un queso”.

En sintonía con lo expuesto por el actor, Juana Viale expresó: “Alberto tiene el tema de los seguros que tiene que reverse. No nos podemos olvidar, porque es un tema que afecta al país. Ahora estamos apuntando a un tema mas personal que es un reflejo de una sociedad que tenemos, no es un caso aislado”. Para cerrar Mon enfatizó: “La necesidad de políticas públicas para que esto no vuelva a repetirse”.