Tras la advertencia que Alberto Fernández habría recibido de Tamara Pettinato, Beto Casella habló del mensaje que se filtró de Bendita

Este jueves en Bendita (El Nueve), Beto Casella se refirió a la polémica filtración de un chat interno de producción con los contenidos del programa del pasado 6 de agosto, y evitó responsabilizar a Tamara Pettinato por el envío de tal mensaje a Alberto Fernández.

Al referirse al chat en cuestión, con el detalle de la rutina de Bendita que le llegó de manera privada a Alberto Fernández, y que en distintos medios especularon con que Tamara Pettinato habría sido la autora de la filtración para advertirle al expresidente sobre la polémica que se estaba gestando a su alrededor, Beto Casella explicó que en esos mensajes que envía la producción al equipo se puntean los posibles temas a tocar y desde dónde abordarlos.

"En un momento del chat, en que se ve que la relación ya no estaba en su mejor momento, el tipo (refiriéndose a Alberto Fernández), le pregunta se puede saber qué es esto", anticipó Beto Casella sobre el contenido de la rutina en cuestión en donde entre otros contenidos se barajaba la posibilidad de hablar sobre la en ese entonces discutida paternidad del exmandatario y la denuncia por violencia de género en su contra que estaba en ciernes.

Luego, sin mencionar a Tamara Pettinato, el conductor remarcó sobre el chat que le llegó a Alberto Fernández: "Alguien se lo mandó, alguien de acá adentro, porque yo no creo que la gente de inteligencia que está en temas importantes, esté hackeándonos las computadoras a un programita que no es tan influyente que digamos".

Poco después, al referirse al "topo" en el equipo de Bendita, Beto Casella persistió en no aludir directamente el nombre de Tamara Pettinato como responsable de que Alberto Fernández haya obtenido la rutina de Bendita. "De nosotros no van a escuchar media palabra que impute directamente a Tamara, porque la verdad que no tenemos la mínima prueba. Es deducción que hacen los medios en general, era como unánime el pensamiento que pasa por ahí", enfatizó el conductor.

Luego Casella sumó: "Puede haber un productor que cobre unos pesos por filtrar lo que vamos a hacer a la noche, la gente le cae a ella (por Tamara Pettinato). De nosotros no van a escuchar media palabra imputándola, como no escucharon media palabra imputando su cuestión moral, personal, en todo este proceso. Al no tener media prueba, mal podríamos imputarla de todo esto".