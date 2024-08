La confesión de Luisana Lopilato sobre si tendrá más hijos

Luego de lo que fue el festejo de cumpleaños número 2 de Cielo, Luisana Lopilato se tomó un tiempo para interactuar con sus seguidores de Instagram, a quienes les dejó disponible el sticker de preguntas para que evacuaran sus dudas.



Hace unas horas, la artista argentina había publicado fotos en redes sociales en donse se pudo ver parte de lo que fue la organización del cumpleaños de su hija menor, que tuvo una temática de Mickey y Minnie.

A Luisana Lopilato le preguntaron su tendría más hijos.



Con el propósito de hablar un poco de su actualidad familiar y personal, la actriz respondió todas las preguntas de sus fans, entre las cuales hubo muchas y muy variadas. Por ejemplo, le preguntaron qué suele hacer para afrontar los malos días.



“Para los malos días lo que me ayuda mucho es conectarme con Dios. Si sos creyendo, hay que buscar momentos para poder conectarse”, contestó Luisana Lopilato, mostrando su lado más espiritual.



Por otra parte, la actriz se refirió también a la maternidad, ya que a los 37 años es madre de cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo, todos ellos fruto de su historia de amor con el cantante canadiense Michael Bublé.

Luisana Lopilato confesó que no tendría más hijos.



“¿Van a buscar otro bebé?”, le preguntaron en sus historias de Instagram. La respuesta de Luisana Lopilato fue contundente. “No tendría más hijos. Me encantaría, pero me gusta estar presente en sus vidas y en sus actividades”, contestó.



Sobre esos motivos por los que no agrandaría la familia, la actriz continuó explayándose. “Acompañar a tres es difícil. No me quiero imaginar cuando Cielito empiece con sus cosas también”, explicó Luisana Lopilato.