La verdad sobre la posible vuelta de Marina Calabró al programa de Jorge Lanata

Hace un par de meses, Marina Calabró decidió renunciar a su participación en el programa radial en el programa de Jorge Lanata tras nueve años de labor. Y ahora, en medio de versiones sobre un posible regreso de la periodista al ciclo en cuestión, ella misma se encargó de aclarar los tantos con un firme argumento.

Desde Calabró 107.9 (El Observador), la conductora se refirió a la posibilidad de volver a Lanata sin filtro (Radio Mitre), y expuso sus reparos ante la chance situació de reintegrarse a ese espacio con su columna de espectáculos.

"Lo veo difícil, difícil... fueron nueve años de hacerla en un determinado contexto, con un determinado equipo de trabajo. Con un conductor que da la casualidad que es nada más y nada menos que Jorge Lanata", comenzó Marina Calabró.

Marina Calabró expresó sus dudas sobre un posible regreso al programa de Jorge Lanata. Foto: Captura de video Radio Mitre.

Luego la periodista detalló que el segmento que ella tenía en el envío de Radio Mitre fue configurado pensando específicamente en el aporte que le hizo a la propuesta de Jorge Lanata. "La columna se fue armando a imagen y semejanza de él y de su equipo, y que llegó a durar 45 minutos brutos, a veces hasta una hora. Esas condiciones es difícil que se vuelvan a dar. Porque era prácticamente un programa dentro de otro programa", especificó Marina Calabró sobre cómo fue su participación durante varios años.

Marina Calabró trabajó durante nueve años en el programa de Jorge Lanata. Foto: Redes sociales Radio Mitre.

Por último, la especialista en espectáculos recordó que lo que la llevó a hacer un paso al costado del programa de Jorge Lanata fue la considerable reducción de tiempo para su columna. "De hecho, yo renuncio a Lanata porque para hacer una columna de diez minutos... no estaba contenta con el resultado. Me parecía que no podía lucir el trabajo de nueve años", enfatizó Marina Calabró.