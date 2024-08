La ventaja que logró Bendita con Beto Casella sin mencionar a Tamara Pettinato en todo el programa

Este martes, Beto Casella no mencionó el nombre de Tamara Pettinato en ningún momento de la emisión de Bendita (El Nueve), pero en los minutos finales compartió un comentario en el que dejó entrever que reconoce que el programa está mejor sin la presencia de la panelista. Por otro lado, el rating le dio la razón ya que las mediciones han sido mejores sin la participación de la actriz en el equipo.

"La verdad que nos está escribiendo mucha gente a todas nuestras redes, diciendo 'los veo con mejor cara y me pone feliz'. Y sí, la verdad, a veces nos tocan programas un poquito más escabrosos, con temas que nos tocan de cerca, y no podemos tener la mejor cara, la verdad no la podemos caretear", empezó Beto Casella en una clara alusión a la tensa emisión del lunes en que hablaron sobre el nuevo video de Tamara Pettinato en la Casa Rosada con Alberto Fernández que se viralizó durante el fin de semana pasado.

Luego Casella agregó sobre la distendida emisión de este martes: "Estos son los programas ideales para nosotros, donde no hay nada que nos pegue de una forma emocional. La verdad no queremos ser tendencia en Twitter, no queremos salir en los portales, no queremos nada".

Además, Beto Casella dejó en claro que más allá de la turbulencia por el episodio de Tamara Pettinato, lo que prioriza Bendita no es el rating sino ofrecer un entretenimiento ameno a su público. "Nos gusta esto de estar en la casa de la gente, y si se alegra un ratito mejor. Por eso, es verdad, tenemos mejor cara que ayer, y ojalá que podamos seguir con estas caras", enfatizó el conductor.

Por otro lado, la evidencia que comprueba que Bendita está mejor con la ausencia de Pettinato consiste en que el rating del envío liderado por Casella ha tenido mejores marcas de audiencia este lunes y martes con 5.1 y 4.4 puntos respectivamente, que el promedio logrado el viernes pasado, cuando el regreso de la panelista al ciclo para hacer su descargo consiguió 4.1.