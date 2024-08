Nancy Pazos enfrentó a Beto Casella por su conflicto con Tamara Pettinato y el conductor le retrucó con todo

Mientras el conflicto de Tamara Pettinato y Beto Casella parece encaminarse a la salida de la actriz del panel de Bendita (El Nueve), Nancy Pazos enfrentó en duros términos al conductor, a quien acusó de no cuidar a su compañera de trabajo.

"La echaron. Hablamos con el productor y dijo que iban a tomar lo último que dijo ella por WhatsApp, que fue 'no voy más'. Y si termina siendo así, que es lo que creo que va a pasar, la producción la está echando", aseguró en diálogo con Intrusos (América) Nancy Pazos sobre la situación de Tamara Pettinato.

Luego la periodista apuntó contra Beto Casella al exponer: "Salieron a decir que le daban una semana para cuidarla, pero en realidad lo que estaban cuidando era el programa. Hermano, hacete cargo. No quieras aparecer como el mejor compañero porque no lo fuiste".

Además, Pazos redobló sus dardos contra Casella al sostener: "Beto cruzó todos los límites el viernes, cuando le termina preguntando algo que no tenía ningún sentido más que el morbo, al consultarle si ella ya estaba con su novio actual cuando estuvo con Alberto Fernández... Encima se llena la boca diciendo que la trataron re bien, ¡y la trataron horrible! No estuvo siendo lo contenedor que tenía que ser adelante y atrás del micrófono. Beto se hartó y la está echando".

Concluyendo sobre el tema, Nancy Pazos además reflexionó sobre las repercusiones por los videos íntimos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández: "El patriarcado es esto, una mina mala que termina pagando los platos rotos por todo el resto. Todos como sociedad somos unos hipócritas. No jodamos".

Por su parte, consultado también en Intrusos por los dichos de periodista en su contra, Beto Casella retrucó contundente: "Lo que diga Nancy Pazos me importa tres carajos. No me importa. Imaginate que estoy tratando de resolver esto y voy a opinar de ella... ya es mucho. Estoy demasiado agotado para opinar de lo que opina Nancy Pazos".

Recordemos que según anunció Casella este lunes en Bendita, a partir de este momento él ha optado por hacerse a un costado y dejar que los directivos de El Nueve resuelvan la situación de la continuidad de Pettinato en el programa.