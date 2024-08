Marina Calabró y Rolando Barbano se reconciliaron y se van de viaje a un destino top

Y, un día, Marina Calabró y Rolando Barbano se reconciliaron y decidieron sellar este nuevo capítulo de su relación llena de vaivenes con una “luna de miel”. Un viaje a un destino europeo que les había quedado pendiente cuando lo suyo naufragó luego de hacerlo oficial en marzo, en el cumpleaños de Yanina Latorre.

Sí, todo esto se da después del ninguneo en público de Rolando Barbano que le siguió a la declaración de amor de Marina Calabró en la noche de los Martín Fierro. Luego de que ambos protagonizaron un escándalo en el barrio de Núñez, con vecinos enojados llamando a la policía por el auto de la periodista obstruyendo un garage durante toda la noche.

Contra todas las señales, las "red flags", los obstáculos y opiniones de terceros, Marina apostó a avanzar con Rolando en esta relación amorosa que nació en secreto en el estudio de Radio Mitre, cuando eran compañeros en Lanata sin filtro. Y, ahora, se van juntos de viaje a Londres, donde se alojarán en un hotel de lujo.

Así lo informó Pepe Ochoa en LAM, al contar en modo enigmático cómo, de casualidad y por una amiga que se hospedará en el mismo hotel que los periodistas, se enteró que este viaje sucedería.

A más de un mes del tremendo momento en los Martín Fierro de Radio, Marina Calabró y Rolando Barbano se reconciliaron.

"Van del 29 de septiembre al 7 de octubre. El hotel es cinco estrellas y pasajes en primera. Lo paga todo ella. La habitación cuesta 500 libras", arrancó Ochoa en el programa de América, a lo que Ángel de Brito se permitió dudar: "Bueno, vamos a ver si llegan porque son una pareja muy oscilante”.

“Pero, bueno, si no llegan a la luna de miel, que me inviten a mí", completó el conductor, filoso, dando a entender que no apuesta a la permanencia de esta pareja que dio demasiadas vueltas, dejando en manifiesto actitudes poco honorables de Barbano hacia la Calabró, quien, para colmo, va a financiar todo el viaje.

La reserva de lujo en Londres de Marina Calabró y Rolando Barbano

Lo cierto es que la hermana de Iliana no reparó en gastos a la hora de planear su viaje con “su amor”, Rolando Barbano. La periodista pensó en todos los detalles para que la estadía sea perfecta, incluido los amenities en el hotel. "La reserva que hicieron incluye el desayuno y la habitación es la King Room", avanzó Pepe.

Calabró y Barbano fueron durante años compañeros de Lanata sin filtro.

En ese momento, De Brito recordó que este viaje había sido planeado por Marina tiempo atrás, cuando nada indicaba que su romance con Barbano pendía de un hilo y que todo había sido, siempre, una iniciativa puramente suya, no un proyecto de los dos.

"Por suerte, pudo recuperar la reserva y los pasajes porque ellos se habían peleado y se había cancelado todo. Pero ahora se van a Londres en primera a todo trapo", señaló el conductor de LAM sobre el viaje que sellará la vuelta de la pareja, que hasta el momento no hizo declaraciones. ¿Llegarán?