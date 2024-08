Los estrenos destacados de agosto en las mejores plataformas de streaming

El octavo mes del año ya llegó, y con ello las novedades de las distintas plataformas de streaming que actualizan su catálogo para mantenerse a tono con lo que piden sus suscriptores, en el mercado audiovisual de mayor crecimiento en los últimos años.

No sólo Netflix, con nuevas temporadas de dos exitosas series como Emily in Paris y Umbrella, sino también con la llegada de una de las películas más vistas del año a Disney+, que también tendrá la esperada continuación de Only Murders in the Building. Todas tienen importantes estrenos que anunciar.

Pero no sólo se trata de estrenos exclusivos, también habrá plataformas que sumarán grandes clásicos, películas exitosas de hace varios años que vale la pena revisitar y otras tantas novedades que repasamos a continuación.

Estrenos de agosto en Netflix

Series

Senna - 1 de agosto

El amor es ciego: Reino Unido - 7 de agosto.

The Umbrella Academy (temporada 4) - 8 de agosto.

Outlander (temporada 7) - 13 de agosto.

Emily en París: Temporada 4 (Parte 1) - 15 de agosto.

Lost: Temporadas 1-6 - 15 de agosto.

Se viene la cuarta temporada de The Umbrella Academy

Películas

Godzilla Minus One - 1 de agosto.

Karate Kid III - 1 de agosto.

Mon Laferte, te amo - 1 de agosto.

Rebel Moon - Corte del director: 2 de agosto.

Saga Misión Imposible - 15 de agosto

Cómo perder a un hombre en 10 días - 26 de agosto.

Estrenos de agosto en Amazon Prime Video

Películas

One Fast Move: 8 de agosto

Nadie nos va a extrañar: 9 de agosto

Monkey Man: El Despertar de la Bestia: 23 de agosto

Monkey Man es una de las películas del año

Series

Batman: El Enmascarado - 1° de agosto

The Good Doctor: Nueva temporada - 1° de agosto

La Isla de las Tentaciones Argentina & Chile: 9 de agosto

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder: Nueva temporada - 29 de agosto

Estrenos de agosto de Disney+

Películas

El planeta de los simios: un nuevo reino - 2 de agosto

La noche que luché contra Dios - 2 de agosto

Series