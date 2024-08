La respuesta de Guillermina Valdes sobre si saldría con alguien que no sea famoso

Tras anunciaar su separación de Joaquín Furriel, Guillermina Valdes habló sobre su presente dedicada al trabajo, y cuando le preguntaron si tendría una relacion con alguien que esté fuera de la escena pública, la empresaria respondió sobre tal posibilidad.

En diálogo con un móvil de LAM (Amérrica TV), Valdes intentó desdramatizar su ruptura con Furriel al remarcar: "Las parejas a veces suceden y a veces no". Acto seguido, aclaró que el actor "es un amor de persona", pero que simplemente no funcionaron juntos.

Luego, cuando le consultaron a Guillermina Valdes si saldría con alguien no famoso, la entrevistada respondió categórica: “Puede ser. La verdad no voy a decir me gustaría, las cosas bien me suceden, me interpelan, me llegan, me atraviesan. Yo no busco”.

Tras estar en pareja con conocidas figuras como Sebastián Ortega, Marcelo Tinelli y Joaquín Furriel, Guillermina Valdes dejó en claro que no se cierra a estar con alguien que esté fuera de la escena.

"Puede ser, puede ser. Lo pensé depués de Seba, pero no me estaría saliendo", ironizó Valdes sobre su historial en el afecto. Acto seguido, la modelo reveló que está escribiendo un libro relacionado con su vida, y ante la insistencia del cronista remarcó que Furriel es "lo más", pero dejó en claro que su historia juntos ya terminó.