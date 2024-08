Qué respondió Wanda Nara cuando le preguntaron si le gustó el tema de L-Gante con la China

Se sabe que el vínculo entre Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y L-Gante deja tela para cortar. Y en las últimas horas se sumó un nuevo capítulo a una novela que parece siempre estar lejos de terminar.

Recién llegada a nuestro país, a Wanda la consultaron por el reciente lanzamiento de la actriz con el cantante y no dudó en responder. Consultada sobre si quedó afectada por la situación, Nara sostuvo: "No me afectó para nada, yo ya sabía".

Luego le preguntaron si le había gustado, ante lo que mostró ciertas dudas: "Em... sí". Notando esta respuesta, el notero fue por más, ante lo que Wanda blanqueó: "No, me quedé pensando, no me acordaba si lo había visto y vi un pedacito en Instagram".

La mediática se está lanzando en el mundo de la música

Wanda Nara parece estar viviendo su vida a pleno luego de la separación que la alejó de su ahora ex marido, Mauro Icardi. La modelo y empresaria, que está a punto de relanzar su faceta musical, estuvo de vacaciones en Miami junto a sus hijos. Desde las hermosas playas estadounidenses, la modelo compartió infartantes fotos de su figura, en traje de baño y demostrando porque es una de las mujeres más requeridas de la Argentina.

Alejada de las polémicas que suscitó la mencionada separación con el futbolista, Wanda Nara estuvo descansando, concentrada en su futuro. Pronto se espera que se lance una canción junto a L-Gante, que no sería su única apuesta musical en el mediano plazo. Por supuesto, en estas vacaciones se la vio acompañada de sus hijos, quienes están también en el carrete de fotos que subió la empresaria a su cuenta de Instagram.

Nara estuvo recientemente de vacaciones

Por su parte, el futbolista ya se encuentra trabajando en Turquía con su club Galatasaray, donde es una de las figuras del plantel. En principio, parece no haber demasiadas chances del reencuentro y Wanda Nara se muestra feliz con su nueva vida de soltera.