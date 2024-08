La dolorosa noticia que recibieron Lizy Tagliani y su marido a semanas de la llegada de su hijo

En medio de la felicidad por la llegada de su primer hijo, Lizy Tagliani y Sebastián Nebot recibieron una dolorosa noticia por parte de la familia de él: falleció su abuela. Ambos expresaron su tristeza en las redes sociales.



En su cuenta de Instagram, Sebastián Nebot publicó una foto muy especial: la última postal que compartió con su abuela. Se los vio a los dos sonrientes y abrazos en el jardín de la casa familiar. Sin duda, una imagen que quedará para siempre en su corazón.

Sebastián Nabot, el marido de Lizy Tagliani, y su abuela. Foto: @sebasnabot.



“Y te fuiste así de repente. Esta es nuestra última foto, pero me llevo todos los recuerdos en mi ser. Voy a extrañar nuestras caminatas, como me enseñabas a pintar, a cuidar las plantas, vas a estar siempre en mi corazón, abuela Peca. Te amo. Besos al cielo”, escribió el marido de Lizy Tagliani en Instagram.



Por su parte, la humorista no sólo acompañó a su pareja en este difícil y doloroso momento familiar, sino que también expresó toda su tristeza en las redes sociales, dando muestras de que también la amaba.



“Por los momentos vividos y las miles de anécdotas que siempre me contás, mandamos un beso al cielo y le pedimos siempre sonrisas cada vez que esté en nuestras conversaciones. Te amo”, escribió Lizy Tagliani.

El dolor de Lizy Tagliani y su marido.



Días antes, Lizy Tagliani había hablado en La Peña de Morfi de la felicidad que estaban atravesando con Sebastián Nebot por la llegada de Tati, su primer hijo. Al momento de hablar de él, se emocionó profundamente.



“Esta semana fue hermosa e inolvidable. Es un proceso que lleva más de un año, pero este último tiempo estoy muy movilizada poque todo fue más tangible, más real”, describió la humorista y conductora.