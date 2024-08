La confesión de Agustina Casanova tras convertirse en madre

Hace tres meses, Agustina Casanova se convirtió en mamá de Bianca, fruto de su relación con Lautaro Mauro. El 30 de mayo quedará por siempre en la vida de la locutora y periodista como el día más especial de su vida.



Así lo expresó en una entrevista con Para Ti, en donde definió a este momento de su vida. “Lo defino como único en la vida y para siempre. Tengo la posibilidad de estar disfrutando un montón de Bianca. Desde que nació me propuse atravesar cada etapa, vivirla intensamente y así lo estoy haciendo. Si bien es agotador, me resulta lo más maravilloso que me pasó en la vida”, expresó.

Agustina Casanova y Bianca. Foto: @aguscasanova.



Sobre cómo lleva su rol de madre, Agustina Casanova comentó: “Me levanto todos los días feliz, contenta, más allá de que la gorda no tiene días iguales: cada día nos sorprende con algo diferente. A veces por algo lindo, a veces porque llora y porque le duele la panza y porque... ¡No sabemos por qué! Y de eso se trata también, ¿no? Ir aprendiendo y acompañándola en este proceso. Y en este momento tan único para nosotros como padres y para ella también”.



“Como mujer, me cambió la vida absolutamente. Me descubro como mamá. Eso también me desafía desde todo punto de vista”, agregó la periodista y locutora, que en todo momento remarcó cuáles son los sentimientos que recurren su cuerpo en estos días.



Al momento de definir cómo es como mamá, dejó fluir esos sentimientos. “¡Me emociona! Todos los días miro a mi hija y me recorre el cuerpo algo que me resulta hasta difícil de describir. Es hasta difícil ponerlo en palabras. Por eso, hoy, entiendo mucho más a las mujeres, ¡a todas! Porque parece trillado decir ‘a mi mamá’. No, a las mujeres madres que atravesaron un embarazo, que se tuvieron que encontrar en ese rol que es difícil y que es maravilloso, obviamente”, explicó.

Agustina Casanova y Bianca. Foto: @aguscasanova.



“Implica mucho compromiso y mucha conexión con ese hijo, con esa hija. A mí me emociona porque me encuentro superada, por momento. Pero entiendo que lo estoy haciendo bien y que ponés el cuerpo, las lágrimas, la risa. ¡Ponés tu vida entera! En una entrega absoluta a una personita que te viene a revolucionar todo”, agregó Agustina Casanova.



“Hay que vivirlo, hay que transitarlo. Y esto que te dicen: ‘Pasa rápido’, es verdad, va pasando y ahora son los cólicos, mañana será otra cosa. Y después es la vida misma. Todo se va volviendo, incluso, más complejo y bueno. Hay que estar preparados para eso”, cerró la periodista y mamá de Bianca.