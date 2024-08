Cuál fue el regalo que le dieron a Luisana Lopilato en el día de la madre en Canadá

Aunque Luisana Lopilato reside en Canadá, lejos de Argentina, se mantiene constantemente conectada con sus seguidores mediante las redes sociales. A través de sus cuentas en Instagram y TikTok, comparte distintos momentos de su vida diaria junto a Michael Bublé y sus hijos, asegurándose de no omitir ningún detalle importante.

Desde que conoció a Michael Bublé en 2008, la vida de la actriz cambió por completo, iniciando una historia de amor que culminó en matrimonio y la formación de una familia con cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. A pesar de la distancia física con su país natal, la rubia conserva un fuerte vínculo con sus raíces argentinas, y para el Día de la Madre, tenía la expectativa de recibir un regalo muy especial que cualquier argentino valoraría.

A través de un video en TikTok, Luisana Lopilato compartió la experiencia de ir a recoger su regalo en el correo, mostrando su sorpresa y entusiasmo. “Aquí estoy, llegué. Acompáñenme, porque tengo que recoger algo en el correo. Llevo mucho tiempo esperando esto”, comentó mientras caminaba hacia el lugar. Explicó que había pedido un envío desde Argentina: un termo de River Plate, el equipo del cual es fanática.

“Si es lo que creo, merece que venga personalmente a buscarlo”, añadió emocionada. Sin embargo, al recibir el paquete, notó que el tamaño no coincidía con lo que esperaba: “Me parece que esto no es lo que pensaba. No es. Ni siquiera sé si esto es para mí, parece que es para Mike”, expresó con un dejo de desilusión la artista.

La sorpresa fue aún mayor cuando finalmente descubrió el contenido del paquete: “Es un regalo de mis hijos por el Día de la Madre. Es parte de mi regalo, ya me habían dado uno, pero me gustó tanto que quería otro. ¡Es muy lindo, ¿no?!”, comentó la actriz mientras mostraba una bolsa/neceser que llevaba su nombre grabado.

Este inesperado desenlace demuestra cómo, a pesar de estar lejos, Luisana Lopilato sigue disfrutando de esos pequeños gestos que fortalecen su vínculo con su familia y su país, manteniendo su esencia argentina viva en cada detalle.