El tenso momento en que Beto Casella complicó a Tamara Pettinato con una pregunta íntima sobre Alberto Fernández

Luego de ausentarse durante una semana a su silla en el panel de Bendita (El Nueve), Tamara Pettinato reapareció este viernes en el programa que lidera Beto Casella, y el conductor la complicó con una pregunta íntima sobre su relación con el expresidente, luego de quedar en la mira por los videos que se viralizaron de ambos en una situación íntima en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

Durante el diálogo, entre cosas Pettinato le reconoció Casella que habló con Fernández tras la divulgación de los videos en cuestión: "¿Y puede ser que él te haya dicho: 'Contá la verdad, decí que no pasó nada'?", quiso saber el conductor. A lo que la panelista respondió: "Sí. Hablamos, más que nada, porque yo quería saber que estaba pasando en el momento. Porque yo no sabía qué video era. Sí hablé y me dijo que contara la verdad".

Por otro lado, Tamara Pettinato remarcó que si bien el episodio con Alberto Fernández se dio en un espacio oficial, la situación pertenece a la intimidad del exmandatario. "No es que lo todo lo que pase en el despacho del presidente es público, porque sino pondrían una cámara. Las conversaciones que tienen ahí adentro pueden ser personales", argumentó la panelista.

Tamara Pettinato reapareció en Bendita tras una semana de ausencia. Foto: Captura de video El Nueve.

Entonces Beto Casella dejó en claro que si bien no hubo nada ilegal, se trata de un hecho "feo de ver", por la connotación de la imagen de Alberto Fernández "de joda, beboteando". En tanto que al consultarle a Tamara Pettinato si la relación se lastimó porque ella en un posteo ella habló en su descargo de un "villano", la artista aclaró incómoda: "Yo lo que dije es 'no apunten a mí como villana de la situación'. Yo entiendo que hay gente que le enoja el video".

Acto seguido, Pettinato se sinceró sobre la perdurabilidad de su vínculo con Fernández: "Pero no es que se quebró la amistad, dije eso para que me saquen de ese lugar".

Lejos de terminar el tema, Beto Casella le indicó a Tamara Pettinato que Alberto Fernández podría haber enviado un audio a un periodista para dejarla ella al margen del escándalo. "Él me llamó para decirme lo apenado que estaba de que esté pasando por este momento, y de que me vea involucrada en algo que yo no quería que salga a la luz, que igual si salió a la luz este video, me lo banco. Estuve ahí, comí e hice lo que se ve en el video", reconoció la panelista.

Por último, Casella complicó a Pettinato al indagar si ella estaba en pareja cuando tuvo el episodio con Fernández. "No, casi. Lo único que expliqué es que tenía una relación de confianza con él. Los detalles de la relación que entiendo que serían jugosos, y sería el chisme, prefiero no contarlos", concluyó la actriz algo incómoda.