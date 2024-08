El fuerte reclamo de Beto Casella a Yuyito González por su noviazgo con Milei: "Que se acuerde de..."

En medio del escándalo que atravesó la filtración del video íntimo de Tamara Pettinato con el expresidente Alberto Fernández, Yuyito González decidió reunir diferentes testimonios al respecto y entrevistó a Beto Casella. Sin embargo, en un momento de la nota llegó un fuerte reclamo y pedido por parte del conductor de Bendita, el cual descolocó a todos.

Si de ideologías hablamos, cada uno tiene su postura y puede hablar abiertamente de todo. Más aún si hacemos referencia a una crisis económica que nos golpea a todos los argentinos, aunque a veces hacer referencias políticas pueda no siempre caer muy bien.

En este punto, Yuyito González decidió encarar uno de los temas más fuertes de la actualidad: el video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en el despacho presidencial y la posterior desaparición de la panelista de los medios, que decidió refugiarse de las críticas que recibió.

Así las cosas, fueron a buscar a Beto Casella para que hable respecto a su compañera de trabajo en Bendita. Sin embargo, durante la nota se lo pudo ver al conductor muy curioso sobre el romance que la exvedette confirmó recientemente con Javier Milei.

En confianza, con un dinámico ida y vuelta abordando todos los temas de la actualidad mediática, al despedirse de la entrevista el conductor de El Nueve le mandó buenas vibras al noviazgo que la actriz tiene con el actual presidente de la Argentina. Sin embargo, su mensajito de cierre descolocó a todos en el piso.

"¿Viste que hay momentos en los que una aparece con un body cortito y el tipo te dice todo que sí? Decile que se acuerde de los que menos tienen... Confío en vos", disparó el presentador de Bendita, como parte de una salida completamente inesperada y un tanto incómoda para el show que se emite por Ciudad Magazine.

Beto Casella no se la dejó pasar a Yuyito González y le hizo un fuerte reclamo.

Ante este planteo y el picante mensaje que le mandó, el rostro de Yuyito González se transformó y evidenció un notorio gesto de incomodidad. "Dejame que respecto de esto te diga algo. Yo si de algo no dudo de Javier, y te lo digo como algo muy personal, es de la calidad de ser humano y sensibilidad que tiene", respondió.