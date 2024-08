Tamara Pettinato reapareció con un fuerte descargo tras el escándalo con Alberto Fernández

A una semana de la filtración de un polémico video íntimo en el que se puede ver a Alberto Fernández y Tamara Pettinato en una confidente situación en el despacho presidencial de la Casa Rosada, la actriz reapareció en los medios en su programa Final feliz, de la plataforma de streaming Blender.

Tras el revuelo generado por la divulgación de las mencionadas imágenes, Tamara Pettinato optó por recluirse de los medios, ausentándose a sus trabajos en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Radio con Vos) y Bendita (El Nueve). Hasta este momento, la única referencia que había deslizado la artista sobre su vínculo con Alberto Fernández, había tenido lugar a través de un posteo en sus redes sociales.

Finalmente este jueves la actriz reapareció e hizo un contundente descargo. "Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP. Que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que lo protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me fui al Sur del país a esconderme", comenzó Tamara Pettinato enumerando diferentes acusaciones que recibió en los últimos días en las redes sociales y en los medios.

Tamara Pettinato con su actual novio, con quien compartió unos días en el Sur

"Que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia cuando no se podía salir, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en un baúl, que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto, que el señor de 65 que conté una anécdota muy linda era él, que tengo contratos varios con el Estado y saqué provecho y mucha plata por él", continuó la periodista.

"Estas son algunas de las cosas que escuché en una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada, quedarme a almorzar después de grabar una entrevista", explicó Tamara. "Lo escuché del presidente actual, Milei, diciéndome prostituta y que soy parte de una asociación ilícita", agregó.

"No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme ni escaparme ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca, es un video que yo nunca tuve, que no estaba en mi teléfono, que no salió de mí, que lo tenía una sola persona, dos, me enteré después", se defendió Tamara Pettinato agregando que "un video de un almuerzo" que sirvió para correr "el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género".

"Mezclaron todo, sacaron el foco de esa denuncia, me pusieron a mí en tapas de diarios. Hablando de esa denuncia ponían mi video, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Acá lo serio y lo importante es esa denuncia y es lo que tienen que investigar. Tienen que escuchar a esa víctima y no tiene nada que ver este vídeo", dijo haciendo referencia a la denuncia de Fabiola Yañez.

"Este vídeo es un chisme, un chisme rosa, se le decía antes. Corrieron el foco de lo importante, me piden explicaciones a mí, cuando no soy la persona que tiene que explicar. Yo me quedé a un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar. Entré con cuatro personas más, no entré en un baúl. No voy a explicar cada una de las cosas que dije en esa lista, porque todas las que nombré para empezar son mentira. No tengo más nada que aclarar. Lo que aclaré está en mis redes, en un comunicado. Pueden ir a ver ahí lo que expliqué, también pueden ir a ver ahí las puteadas de la gente basándose en lo que ven en los medios de comunicación, porque la gente escucha y después va y repite. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo", finalizó el descargo de Tamara Pettinato en el comienzo de su programa de Blender.