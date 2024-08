El tajante pase de factura de Beto Casella a Tamara Pettinato en medio de la polémica con Alberto Fernández

El jueves pasado, Tamara Pettinato quedó en el ojo de la tormenta mediática luego de que se diera a conocer un polémico video en el que aparece junto a Alberto Fernández en una situación íntima en el despacho presidencial de la Casa Rosada. Y este lunes Beto Casella le hizo un tajante pase de factura a la panelista por su ausencia en Bendita, el ciclo del que es parte la actriz y en el que se espera que haga su descargo sobre las imágenes con el expresidente.

Sin rodeos, Casella dejó a la luz su malestar con Pettinato por no haberse notificado ante los directivos de El Nueve y el equipo de producción. “Personalmente, es algo que lo tengo que decir y es algo que no hablé ni siquiera con mis compañeros. Yo no sé nada de Tamara. No tuve ninguna comunicación”, comenzó el conductor.

Luego Beto Casella siguió sobre hablando sobre la falta de comunicación de Tamara Pettinato, y deslizó contundente: “Capaz que estamos en un malentendido. Si yo tengo un problema en el laburo, este es un problemón, llamo a un superior y le digo ‘estoy teniendo este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo'. Es por una cuestión de sentido común. Capaz que ella piensa que yo la tengo que (escribirle), pero no me sale”.

Por su parte, Edith Hermida indicó que se comunicó con su compañera, pero Beto Casella optó en ese momento por seguir con su argumento sobre la situacióon en que se encuentra Tamara Pettinato. “Igual no es un tema de quién escribe primero. A mí lo que me interesa es mantener la salud de este programita, que está hace 19 años y que tiene determinado clima, determinada comunicación con el público y tiene determinado perfil de persona, parecido en cuanto a los hábitos que tenemos fuera de la tele, sin juzgar a nadie. Eso me interesa”, remarcó el conductor.

Tamarra Pettinato quedó en el ojo de la tormenta por el video junto a Alberto Fernández en la Casa Rosada. Foto: Captura de vidoe LN+.

De esta manera, Casella dejó en claro su molestia por la ausencia de Pettinato en Bendita, situación entendible ya que la presencia de la actriz en medio de la polémica despierta un gran interés por parte de la audiencia.

Por otro lado, Walter Queijeiro defendió a su compañera de panel al detallar: “Yo leí la grilla la semana anterior. Ella está de viaje. Ese viaje estaba programado desde antes de que salgan las imágenes con Alberto Fernández. Ella el viernes ya no venía”.