Mariana Brey fulminó a Sabrina Rojas hablar de Luciano Castro

Se sabe que Sabrina Rojas opina con frecuencia sobre el presente amoroso de Luciano Castro, ya sea a través del ciclo que conduce en América o vía notas en diferentes programas. Sin embargo, Sabrina Brey la criticó duramente en Socios del Espectáculo.

Contundente, Brey manifestó: "Venía re bien, en un momento pensé para qué carajo sale a hablar la ex, vos me venís a buscar y yo te digo ‘ya está, lo quiero mucho, no voy a hablar de esto’ y se termina, pero a ella le gusta que la vayan a buscar. ‘Lo conozco hace 12 años’ dice Sabrina, siempre hay algo que no conocés de las personas. Eso que elegiste pudo haber cambiado con el tiempo, eso no te convierte ni en malo, ni en bueno".

Luciano Castro y la cantante Florencia Vigna terminaron su relación hace varios meses, pero todavía están en boca de todos porque ese hecho explosivo dejó algún que otro daño colateral. Si bien el actor actualmente se encuentra en pareja con la actriz Griselda Siciliani, a la bailarina no le estarían dando bien las cuentas. Hace pocas semanas Vigna pudo exponer con lujos de detalles, aunque no muy agradables, cuál fue la verdadera razón por la que su vínculo con Castro fracasó.

La conductora fulminó varias veces a Castro

Flor se sinceró y admitió que el padre de Esperanza y Fausto Castro le había sido infiel y fue por eso que ella desistió de seguir viviendo esa historia de amor. La actriz además afirmó que fue muy doloroso para ella porque fue la primera vez que la habían engañado. Tomando esas palabras Sabrina Rojas, ex mujer de Castro, salió a cruzar y a poner en tela de juicio los dichos de la cantante diciendo: “Pero Flor ¿el picaflor no fue para Occhiato? Porque ahora la escucho y le cabe a Luciano”.

Vigna estrenó su canción Picaflor el 23 de enero de este año y la letra reza: “Sos un picaflor, te gusta jugar a las flores”. En ese momento Flor y Luciano todavía estaban de novios, pero Vigna reconoció que la hizo por su ex pareja, con la que estuvo más de 7 años, Nicolás Occhiato.

Luciano actualmente está en pareja con Griselda Siciliani

Pero Sabrina se olvidó de Vigna y le tiró unos palitos a su ex pareja, el Gordo, diciendo para finalizar la cuestión: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor porque yo creo que de todas las que pasamos ninguna salió invicta, así que Gri crucemos los dedos que seas vos esta vez y que no te suceda”.