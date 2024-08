Victoria Vanucci reveló que sus hijos no van al colegio: el polémico método de aprendizaje

Si bien hace unos años que Victoria Vanucci está alejada de los medios, hace unos días le dio una entrevista mano a mano a Sebastián Wainraich, en La Noche Perfecta (Canal 13). Allí, reveló que sus hijos no van al colegio y sorprendió al contar cómo es el polémico método de estudios.



La ex modelo, mamá de Indiana y Jorge Napoleón, está radicada hace años en Estados Unidos, donde, estadísticamente, el 6% de los estudiantes no asisten a clases, sino que estudian desde sus casas, método que eligió luego de vender su cadena de restaurantes.



“En algún momento tuvimos cuatro. Uno chiquito, otro al lado de la playa, otro más grande en San Diego, y la verdad es que era un trabajo bastante crudo. Haber sobrevivido al COVID-19 con todo eso fue complicado y, al tener la oportunidad, los vendí”, comenzó contando Victoria Vanucci.



“Y me mudé a Utah, que es un poco más tranquilo, donde hacemos homeschooling”, continuó la ex modelo, despertando la curiosidad del conductor del programa. “Claro, tus hijos no van al colegio”, observó, algo incrédulo, Sebastián Wainraich. “No, no van al colegio, por suerte, gracias a Dios”, remarcó ella.



“¿Viste cuando en la pandemia te trajeron a todos los chicos a la casa y tenías que hacer el rol de profesor? Yo evidentemente no tenía el alma de profesora. Entonces, mi ex me ayudaba”, explicó luego Victoria Vanucci.

Victoria Vanucci y sus hijos.



“¿Vos les das clases a los pibes?”, repreguntó el conductor de La Noche Perfecta. “Sí, aunque piensen que esta cara no puede. Lo más difícil se los enseña el padre. Y yo me encargo de los trabajos prácticos”, aclaró Victoria Vanucci.



Por último, remarcó que sus hijos se sienten cómodos con esta modalidad, aunque suene muy extraña. “Ellos se matan de la risa. Tienen sus recreos y su vida social. Tenemos una estructura armada y la pasan bomba. Les explicás, pero igual tienen profesores y pruebas todo el tiempo. Mi sueño es que después vayan a la universidad. En ese sentido, me transformé más en americana”, cerró.