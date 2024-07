Jimena Barón apuró a su novio con el compromiso

Jimena Barón se mudó recientemente, está pleno, llena de proyectos, cuidando a su hijo Morrison y en pareja. Fiel seguidora de las redes sociales, Jime compartió recientemente un video que tiene como protagonista a su pareja, Matías Palleiro.

Luego de mostrar la mano de Mati con un anillo negro, Barón puso: "Un plano del anillo que te compraste que no es para nada de compromiso, ni nada que me incluya. Los collares de aniversario que compraste están rotos en la mesita de luz y no estás gastando ni un centímetro de tu vida para cambiar eso”, reclamó Barón con evidente enojo mientras el empresario la miraba con los ojos bien abiertos. Tras la defensa de Palleiro, Jime cerró con una dura frase: "Se rompieron ambos, el pronóstico conyugal es devastador", mientras mostraba objetos rotos sobre la mesa.

Recordemos que, luego de varias relaciones que fracasaron, Jimena Barón parece haber encontrado la estabilidad en su vida amorosa. Cumplió 3 años en pareja con Matías Palleiro, a quien le dedicó un hermoso posteo en Instagram, con un recuerdo traumátco: el de la primera cita.

"Tal vez fue la peor cita que tuve, me hablabas poco, casi que te hice una entrevista. Llegó el momento de pedir comida y me contaste que no comías casi nada: solo carne, papa, arroz y verduras prácticamente ninguna", empezó el posteo la cantante. "Dios mío. Le intento poner onda. Pedimos tragos, pero me dijiste que solamente tomarías uno porque de ahí te ibas a hacer una resonancia magnética. Eran las 22. Yo no lo podía creer", agregó Jimena Barón sobre la anécdota.



"Me dejaste en casa, yo me había medio disfrazado de oficinista porque me di cuenta de que eras muy formal y prefería encajar rápido. Di por hecho que la noche quedaba ahí, en el formalismo absoluto, vos yéndote a tu resonancia y yo de mal humor, sola en casa. Insólito", continuó.

La cantante con su pareja

En ese momento, Jimena Barón pensó que todo terminaba allí. Sin embargó, sucedió lo impensado. "Te saludo ya medio mala onda en el auto y me besás inesperadamente. Yo, que prendo más rápido que un fósdoro, agarro viaje feliz y pienso: ‘Ya fue, este pibe no va a hacerse la resonancia’. Pero vos frenás la pasión y me decías que te tenés que ir. Subo a casa odiándote, re caliente en todo sentido. Fracaso absoluto. Esto no va a funcionar", contó, recordando de forma amena aquella primera cita.