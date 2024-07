Esta fue la lista de exigencias de Furia para la última gala de Gran Hermano

Esta lunes será emitida la última gala de Gran Hermano (Telefe), donde el ganador del reality, Bautista Mascia, y los dos finalistas, Nicolás Grosman y Emmanuel Vich, se verán las caras con Santiago del Moro y los panelistas para responder a todas las preguntas.

En este contexto, Carlos Monti reveló en el programa Entrometidos (Net Tv) la lista de exigencias que envió Furia a la producción para participar de la última emisión del del ciclo.

El periodista leyó los mensajes que la ex participante envió a la producción: "Quiere conocer la rutina del programa, y quiere saber cuándo y dónde va a estar sentada".

"Además, dice textual: '¿y después de hoy... qué? Soy yo la que hago rating'", completó el conductor.

Además, sumó detalles del comportamiento de Furia durante la final del domingo. "Me cuentan que obviamente Furia se va al patio a fumar, que lo lleva a las rastras a Mauro (D’Alessio) hacia afuera. Que cuando salió insultó a una productora", señaló el comunicador.

"Entre los productores llamaba la atención la reacción furiosa que tuvo porque desde que salió de la casa había mantenido una postura más conciliadora, no tan enérgica ni tan hostil hacia todos los demás", agregó.

"Lo último que me están contando es que ella le reprochaba a una productora que su lugar no iba a ser el que le dieron, que le habían prometido otro lugar, entonces empezó la discusión con la productora. En un momento dado desde la producción se cansaron y no le hablaron más", concluyó sobre las imágenes que se viralizaron tras la final del domingo.