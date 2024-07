Quién fue para Mirtha Legrand el mejor presidente de la Argentina y cuál fue el peor

Luis Novaresio estuo como invitado en la mesa de Mirtha Legrand. El periodista le consultó a la conductora quién fue para ella el mejor presidente de la Argentina desde 1983. "Menem", respondió Mitha sin vueltas sobre el ex mandatario Carlos Saul Menem.

"Además, porque venía y saludaba a todo el mundo de la cocina. No por eso era bueno, sino porque era demagogo, pero lo hacía muy bien. Iba a la cocina y saludaba a todos. Agradecía que lo hubieran servido bien. Esas cosas quedan. A mí me quedaron siempre. No por eso fue el mejor, pero yo considero que fue un buen gobierno", acotó.

Carlos Saul Menem.

¿Y quién fue el peor?!, le consultó Novaresio. "El de De la Rúa. No fue bueno", contestó, sobre el gobierno de Fernando de la Rúa que terminó abandonando su gobierno tras la crisis de 2001.

Mauricio Macri.

"Mauricio a mí me defraudó. Yo lo apoyaba muchísimo. Después con las facturas que subieron tanto. Ahí vino el derrumbe. Una lástima", afirmó Mirtha sobre Mauricio Macri. "Me invitó a almorzar un día a la Casa de Gobierno y yo fui con Nacho Viale, justamente con mi nieto. Le dije ‘lo de las facturas es tremendo, la gente no puede pagarlas’. Me dijo que no se podía continuar así y que la pérdida del país era muy grande. Y bueno. Ahí empezó el fracaso. Una lástima", agregó.

Finalmente, se refirió al gobierno de Javier Milei. "Por momentos me gusta y por momentos no. No me gusta que diga tantas malas palabras. Me resulta muy desagradable un presidente que diga palabrotas y que se meta tanto con el periodismo. Que deje que actúe el periodismo tranquilo. Interviene demasiado. Que te deje actuar, que cada uno opine como quiera. Estamos en una democracia. Déjeme decir lo que yo pienso y no me condene por eso", lanzó.

Javier Milei junto a MIrtha Legrand.

Después la diva siguió con sus críticas. “Hoy existe libertad. Los gobernantes se enojan cuando no los elogias, cuando los criticás y les molesta. No. Yo soy actriz y conductora y también me critican. Bueno, no ocupo el lugar de un político, pero hay gente que opina distinto, totalmente diferente”, indicó.