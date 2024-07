Nicolás Cabré reveló el reclamo terrible de su hija Rufina sobre las redes sociales

Se sabe que Nicolás Cabré no es muy amigo de hablar de su vida privada. Por eso sorprendió que, hace dos años, haya decidido abrir una cuenta de Instagram en la que muestra parte de su intimidad. En las últimas horas, se conoció el motivo que lo llevó a tomar tal determinación.

Hace unos días, Nico estuvo en Soñé que volaba, programa que conduce Migue Granados en Olga (YouTube) y blanqueó que lo hizo por un reclamo de Rufina, la hija que tuvo con La China Suárez. "Lo que pienso, lo que creo, lo sigo pensando y lo sigo creyendo. Soy medio border a veces algunas cosas. Vos le estás abriendo la puerta a no sabés quién, pero es así, me tengo que adaptar”, dijo Nico. Luego, el actor cerró afirmando que "hay un montón de cosas con las que no estoy de acuerdo con las redes, pero también entendí que para Rufi significaba otra cosa y entendí que yo tenía que adaptarme a determinado tipo de cosas y ella estaba esperando que subamos una foto".

En el último tiempo, Nicolás Cabré y La China Suárez demostraron que es muy posible llevarse bien siendo exparejas. En esa postura más que madura de los actores tiene mucha influencia Rufina, la hija que tienen en común.

Cabré, su nueva pareja y Rufina son muy compinches

En una entrevista con la revista Pronto, el actor se refirió a un debate que suelen dar los seguidores tanto de él como de la actriz: a quién se parece más la pequeña Rufina. Ahora, el hincha de Vélez contestó con contundencia.

"Es una personita muy singular, muy ella. A veces, nos preguntamos con La China: ‘¿A quién se parece? ¿A quién salió?’. Es raro, tiene cosas de los dos y de ninguno a la vez", comenzó respondiendo Nicolás Cabré.

Otras foto del actor y su hija

"Creo que tiene cosas de los dos, pero no hay algo que diga: ‘Esto es muy Cabré’. Físicamente, la veo de pronto parecida a mí y de a ratos parecida a la mamá", agregó el actor en referencia a Rufina, la hija que tiene con La China Suárez. En ese sentido, Nicolás Cabré reveló qué piensa cuando la ve a su hija. "La veo venir y parece La China de chiquitita, pero otras veces la veo y digo: ‘Uy, somos iguales’. No le encuentro un rasgo puntual como para decir que es mi calco", explicó.