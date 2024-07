La sorpresa que recibirá Emmanuel Vich al salir de la casa de Gran Hermano

Emmanuel Vich es uno de los candidatos para quedarse con esta edición de Gran Hermano, tras haber combatido a lo largo de estos siete meses con una estrategia confrontativa, pero bastante honesta.

A lo largo del certamen, el peluquero cordobés ha mostrado también su lado más sensible, por lo que de seguro se emocionará enormemente al notar que hay una persona muy especial esperándolo a su salida de la casa.

Se trata de su madre, quien viajó desde la provincia del centro del país para acompañar a su hijo durante el último día de su larga estadía en la casa de Gran Hermano. Emmanuel ha pedido varias veces por ella, quien ha mantenido un perfil bajo, aunque ahora apareció en un video en el que pedía expresamente que votaran a su hijo.

La historia de vida de Emmanuel Vich tiene varios desencuentros con sus padres. Nacido hace 32 años, sus padres nunca aceptaron su homosexualidad, y fue echado de su casa cuando tenía apenas 12 años, cuando tuvo que vivir un tiempo en la calle. A pesar de ello, durante su estadía en la casa se expresó varias veces con ganas de recomponer la relación. "Me encantaría tener relación con mis padres" había dicho.

“Yo quería estar con ellos, con mi vieja, más que todo. Yo quiero un beso, abrazo y que me diga ‘hijo, está todo bien’. Que me diga perdón, ‘perdón porque sufriste todas esas cosas’. Me encantaría” dijo también en su momento, lo que resuena fuertemente el día de hoy, esperando que al fin su madre tenga esa actitud.

Emmanuel fue uno de los grandes animadores de esta edición

La gala comenzará a partir de las 22:15, y se espera que cerca de la medianoche se sepa al fin quien es el gran ganador de esta edición de Gran Hermano, que según encuestas previas parece inclinarse entre el mencionado Emmanuel Vich y Bautista Mascia.